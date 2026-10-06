Była Jacka Rozenka wspierała byłego Dody w sądzie. Jest o 16 lat młodsza!

KP
2026-10-06 17:26

Znany przedsiębiorca Emil S. ma problemy z prawem, o czym wielokrotnie informowały media. Podczas ostatniego posiedzenia w sądzie byłego męża Dody wspierała partnerka Roksana Gąska, będąca byłą dziewczyną Jacka Rozenka. Para ogłosiła swój związek w lutym 2025 roku, wywołując niemałe poruszenie w sieci.

6 października w jednym ze stołecznych sądów odbyło się posiedzenie, w którym uczestniczył Emil S. Nie da się ukryć, że mężczyzna ma liczne problemy natury prawnej. Na szczęście biznesmen może zawsze liczyć na swoją partnerkę, która również pojawiła się w gmachu.

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Emil S. w sądzie

Emil S. stawił się w sądzie na niedługo przed zaplanowanym na godzinę 13:00 posiedzeniem. Wystrojony w granatowy garnitur 49-latek wszedł po schodach i dotarł przed salę rozpraw, gdzie oczekiwał na rozpoczęcie posiedzenia. Nie trwało ono długo i już po kilkunastu minutach oskarżony opuścił pomieszczenie. Jak udało nam się ustalić, w sądzie były Dody nie był zdany wyłącznie na siebie samego. Wspierała go także aktualna, młodsza o 16 lat partnerka.

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Podczas niewątpliwie stresującego wydarzenia Emilowi S. towarzyszyła Roksana Gąska. Para ogłosiła swój związek w walentynki 2025 roku, czym wywołała niemałe poruszenie w przestrzeni internetowej. Kilka miesięcy później zakochani poinformowali też o pracach nad wspólnym projektem filmowym.

Kim jest 33-latka? Gąska to działająca w mediach społecznościowych przedsiębiorczyni i influencerka, która przed laty była związana ze starszym o 24 lata aktorem Jackiem Rozenkiem. Plotki o kryzysie w ich związku pojawiły się na początku 2019 roku, a para ostatecznie rozstała się kilka miesięcy później - po tym, jak gwiazdor przeszedł udar mózgu. Warto też dodać, że Rozenek jest byłym mężem Małgorzaty Rozenek-Majdan, która wyszła za Radosława Majdana, pierwszego męża Dody. Fotki Emila S. i jego dziewczyny w sądzie znajdziecie w naszej galerii poniżej.

Roksana Gąska i Emil S. w gmachu sądu. O szczegółach sprawy i wsparciu partnerki przeczytasz na SE.
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