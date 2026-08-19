Rewolucja w pielęgnacji skóry! Odkryj sekret młodej i promiennej cery

PDRN – Czym jest ten cudowny składnik i dlaczego go potrzebujesz?

PDRN, czyli polideoksyrybonukleotydy, to bioaktywne cząsteczki pozyskiwane z DNA ryb, które są niezwykle cenione za swoje właściwości regeneracyjne. Działają na poziomie komórkowym, stymulując odnowę naskórka, wzmacniając strukturę skóry i wspierając produkcję kolagenu. Efekt? Skóra staje się bardziej jędrna, elastyczna, gęsta, a drobne zmarszczki są widocznie zredukowane. Holika Holika wykorzystuje potencjał PDRN, oferując kompleksową pielęgnację dla każdego typu cery.

1. Holika Holika PDRN Firming Ampoule: Eliksir Młodości w Kropli

Jeśli Twoja skóra potrzebuje intensywnego ujędrnienia i głębokiego nawilżenia, to serum jest stworzone dla Ciebie! Holika Holika PDRN Firming Ampoule to prawdziwy eliksir młodości, który dzięki wysokiej zawartości PDRN oraz peptydów, aktywnie wspiera procesy regeneracyjne naskórka.

Co zyskujesz?

Wzmocnienie struktury skóry: Zauważalna poprawa gęstości i sprężystości cery.

Głębokie nawilżenie: Skóra staje się aksamitnie gładka i nawodniona.

Wygładzenie i ujędrnienie: Zmniejszenie widoczności drobnych zmarszczek i poprawa owalu twarzy.

Autor: Holika Holika/ Materiały prasowe

2. Holika Holika PDRN Firming Jelly Mask: Błyskawiczny Lifting w Płachcie

Potrzebujesz natychmiastowego efektu "wow" przed ważnym wyjściem? A może Twoja cera jest zmęczona i wiotka? Holika Holika PDRN Firming Jelly Mask to Twoje SOS! Ta intensywnie nawilżająca i ujędrniająca maska żelowa w płachcie działa jak błyskawiczny lifting.

Jej sekret to:

Unikalna, galaretowata esencja: Błyskawicznie wypełnia zmarszczki i poprawia owal twarzy, zapewniając efekt "plumping".

Natychmiastowa sprężystość: Już po pierwszej aplikacji skóra odzyskuje elastyczność i nieskazitelną gładkość.

Autor: Holika Holika/ Materiały prasowe

3. Holika Holika PDRN Toning Ampoule: Pożegnaj Przebarwienia i Powitaj Blask!

Masz problem z przebarwieniami, nierównym kolorytem skóry lub poszarzałą cerą? Holika Holika PDRN Toning Ampoule to serum rozjaśniająco-regenerujące, które pomoże Ci odzyskać promienny wygląd. Jego formuła to synergiczne połączenie Niacynamidu i PDRN.

Jak działa?

Wyrównuje koloryt skóry: Niacynamid skutecznie redukuje widoczność przebarwień i zaczerwienień.

Regeneruje naskórek: PDRN wspiera odnowę komórkową, poprawiając ogólną kondycję cery.

Działa przeciwzapalnie: Łagodzi podrażnienia i wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry.

Autor: Holika Holika/ Materiały prasowe

4.Holika Holika PDRN Toning Jelly Mask: "Glass Skin" w Zasięgu Ręki

Chcesz osiągnąć efekt "glass skin" – czyli idealnie gładkiej, nawilżonej i niemal przezroczystej cery, która odbija światło jak tafla szkła? Holika Holika PDRN Toning Jelly Mask to maska w płachcie, która to umożliwia! Stworzona z myślą o cerze z przebarwieniami i nierównym kolorytem.

Co ją wyróżnia?

Niacynamid i PDRN: Wspierają procesy odnowy naskórka i pomagają wyrównać koloryt.

Bogata esencja o strukturze galaretki: Skutecznie redukuje oznaki zmęczenia i przebarwienia.

Natychmiastowy efekt "glass skin": Już