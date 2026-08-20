SKN HOUR wychodzi poza e-commerce. Polska marka debiutuje w perfumerii

SKN HOUR zadebiutował pod koniec marca 2026 roku jako polska marka oparta na koncepcji capsule skincare – uproszczonej, ale zaawansowanej pielęgnacji odpowiadającej na tempo współczesnego stylu życia. Od początku brand rozwijany był przede wszystkim w modelu direct-to-consumer, budując własny świat marki, społeczność oraz charakterystyczny język komunikacji wokół idei MORE EFFECT, LESS EFFORT.

Wejście do Douglas oznacza dla SKN HOUR przejście do kolejnego etapu rozwoju: z digital-first brandu do marki obecnej stacjonarnie w całej Polsce – i to niespełna sześć miesięcy od rynkowego debiutu.

Od budowania brandu do budowania skali

Dla młodych marek kosmetycznych rozwój dystrybucji to dziś znacznie więcej niż zwiększenie liczby punktów sprzedaży. Odpowiednio dobrany partner retailowy może jednocześnie zwiększać dostępność produktu, budować wiarygodność brandu i pozwalać nowym konsumentom poznać go poza środowiskiem social mediów i własnego e-commerce.

W przypadku skincare ma to szczególne znaczenie. Konsument chce nie tylko przeczytać o formule czy zobaczyć produkt na ekranie telefonu, ale również poznać jego teksturę, konsystencję, zapach czy sposób aplikacji. Retail staje się więc nie tylko kanałem sprzedaży, ale także kolejnym punktem styku z marką.

SKN HOUR stawia przy tym na selektywną dystrybucję. Zamiast równoczesnej obecności w wielu sieciach marka zdecydowała się na jednego, wyłącznego zewnętrznego partnera retailowego – Douglas. Własny e-commerce pozostaje integralnym elementem ekosystemu marki, natomiast poza nim SKN HOUR będzie rozwijać swoją obecność retailową wyłącznie w Douglas. Taki model pozwala zachować kontrolę nad pozycjonowaniem brandu i doświadczeniem konsumenta, a jednocześnie zapewnia marce szeroką, ogólnopolską dostępność.

Polska pielęgnacja w segmencie premium

Rozwój SKN HOUR wpisuje się również w szerszą zmianę dotyczącą sposobu, w jaki budowane są dziś polskie marki beauty. Coraz większe znaczenie ma nie samo lokalne pochodzenie, ale zdolność stworzenia kompletnego, konkurencyjnego brandu: od produktu i technologii, przez design i komunikację, po przemyślaną strategię dystrybucji.

SKN HOUR od początku pozycjonuje się właśnie w tym obszarze. Marka łączy zaawansowane formuły i składniki aktywne z intuicyjnym sposobem stosowania oraz mocno lifestyle’owym podejściem do pielęgnacji. Jej filozofia zakłada ograniczenie liczby niepotrzebnych kroków na rzecz kilku multifunkcyjnych produktów, które łatwo włączyć do codziennego życia.

Expert-level skincare, made easy – to podejście, które ma odpowiadać na zmianę oczekiwań współczesnych konsumentek. Skuteczność nie musi oznaczać skomplikowanej, kilkunastoetapowej rutyny. Marka stawia na pielęgnację kapsułową: krótszą, bardziej intuicyjną i nastawioną na widoczny efekt.

Portfolio SKN HOUR konsekwentnie rozwija tę koncepcję. Po debiutanckiej pielęgnacji twarzy THE ONE do oferty dołączyły między innymi specjalistyczne kremy pod oczy ALL DAY GLOW i NIGHT MODE oraz hybrydowe PINK GLOW DROPS i BRONZE GLOW DROPS, łączące pielęgnację z natychmiastowym efektem wizualnym.

Retail jako kolejny rozdział

Wejście do Douglas jest więc dla SKN HOUR czymś więcej niż rozszerzeniem dostępności produktów. To moment, w którym niespełna sześć miesięcy po debiucie marka wychodzi poza własny ekosystem sprzedażowy i staje się dostępna stacjonarnie w całej Polsce.

Dla polskiej marki, która jeszcze kilka miesięcy temu rozpoczynała działalność wyłącznie online, obecność u dużego partnera beauty oznacza również zmianę skali. SKN HOUR przechodzi z etapu budowania rozpoznawalności do etapu, w którym coraz istotniejsze będą dostępność, powtarzalność zakupu i dotarcie do konsumentek także poza własnymi kanałami.

Jednocześnie marka pozostaje przy modelu selektywnym – własny e-commerce nadal jest centralnym elementem jej ekosystemu, natomiast Douglas jest jej pierwszym i wyłącznym zewnętrznym partnerem retailowym.

Autor: SKN HOUR/ Materiały prasowe