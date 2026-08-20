Czy to już oficjalne? Pumpkin Spice wraca! Jesień właśnie zaczęła pachnieć gourman

Pumpkin Spice - jesienny klasyk w wydaniu Lush

Dynia, przyprawy i kremowa słodycz to jeden z najbardziej rozpoznawalnych smaków i zapachów jesieni. Lush interpretuje go na swój sposób w kolekcji Pumpkin Spice, łącząckremową kawę, bogate kakao, wanilię oraz korzenne nuty goździków i imbiru. Ten charakterystyczny aromat można zaprosić również do domowej przestrzeni dzięki Pumpkin Spice Candle, ciepłej, słodko-korzennej świecy, której kompozycję wzbogacają głębokie nuty karobu i olejku z nasion marchwi.

Jesienny rytuał pielęgnacyjny dopełnia Pumpkin Scrubee. Peeling z olejem z pestek dyni i organicznymi łupinami kokosa delikatnie złuszcza skórę, pozostawiając ją gładką i pełną blasku. To właśnie takie małe przyjemności sprawiają, że jesień staje się sezonem, na który naprawdę można czekać.

Cynamon, wanilia i kawa czyli comfort food dla zmysłów

Jesienią trudno oprzeć się aromatowi świeżo przygotowanej kawy z dodatkiem cynamonu i wanilii. Spiced Cinnamon Latte Shower Gel przenosi tę kombinację do łazienki. Jegokorzenna kompozycja powstaje z wykorzystaniem całych lasek cynamonu i pąków goździków, a aksamitna wanilia nadaje jej słodkiego, otulającego charakteru. Dla tych, którzy chcą zatrzymać ten zapach na dłużej, Cinnamon Spiced Latte Body Spray łączy korzenne ciepło z kremową kawą, kakao i wanilią. To bardziej wyrafinowana interpretacja pumpkin spice - miękka, głęboka i idealna na chłodne, jesienne dni.

Jesień z pazurem i powrót Lord of Misrule

Nie każda jesienna kompozycja musi być słodka. Do kolekcji powraca kultowy Lord of Misrule, jeden z najbardziej charakterystycznych zapachów Lush. Czarny pieprz, ziemistapaczula i miękkie nuty tworzą intensywną kompozycję, która od lat ma swoich wiernych fanów. W tegorocznej kolekcji Lord of Misrule pojawia się między innymi w formie kuli dokąpieli, kostki bąbelkowej, żelu pod prysznic oraz mgiełki do ciała, pozwalając stworzyć kompletny, pachnący rytuał pielęgnacyjny.

Zapach jesiennego ogniska zamknięty w kąpieli

Jesienne rytuały nie kończą się jednak na kawie i pumpkin spice. Bonfire Bath Bomb przywołuje atmosferę wieczoru spędzonego przy ognisku dzięki połączeniu anyżu gwiazdkowego, cynamonu, pomarańczy i goździków. Z kolei Sparkly Pumpkin i Swirly Pumpkin wykorzystują dynię jako inspirację dla kolorowych, pełnych zapachu kąpieli - od świeżych nut limonki i jałowca po otulające, jesienne kompozycje.

Dla tych, którzy chcą podarować komuś odrobinę jesiennego komfortu, kolekcję uzupełniają zestawy Autumn Leaves, Hey Pumpkin oraz Lord of Misrule, łączące wybrane produktykolekcji w gotowe rytuały pielęgnacyjne.

Autumn Gourmand to celebracja jesieni wszystkimi zmysłami: od pierwszego aromatu cynamonu i wanilii po ciepłą, relaksującą kąpiel. Bo czasem najlepszym sposobem napowitanie chłodniejszych dni jest po prostu otulenie się zapachem, który sprawia, że chcemy zostać w domu trochę dłużej.

Autor: LUSH/ Materiały prasowe

Autor: LUSH/ Materiały prasowe