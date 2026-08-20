COS prezentuje kultowy trencz ze stójką w nowej odsłonie kolorystycznej

Powrót estetyki lat 80. do mody to coś więcej niż tylko nostalgia. Odzwierciedla on rosnące zapotrzebowanie na ubrania, które łączą w sobie wyrazistość i funkcjonalność. Trend na "quiet luxury" i inwestowanie w ponadczasowe elementy garderoby sprawia, że klasyki takie jak trencz, zwłaszcza w nowej, odświeżonej odsłonie, zyskują na znaczeniu. To świadoma odpowiedź na szybkie trendy, promująca jakość i trwałość zamiast jednorazowych rozwiązań.

Współczesna reinterpretacja klasycznego trencza, inspirowana estetyką lat 80., została wykonana z lekkiej bawełnianej popeliny Pima. Charakterystyczne zapięcie pod szyją pozwala przekształcić kołnierz w wyrazistą stójkę, a takie detale zaczerpnięte z tradycyjnego kroju trencza, jak pagony na ramionach, pasek w talii i patka przeciwdeszczowa, podkreślają jego klasyczną konstrukcję.

Zaprojektowana z myślą o wszechstronności sylwetka sprawdza się niezależnie od pory roku i okazji. Równie dobrze komponuje się z luźniejszymi, jak i bardziej eleganckimi stylizacjami, a dzięki możliwości łatwego warstwowania pozwala nadać codziennej garderobie eleganckie wykończenie.

Trencz ze stójką jest dostępny online oraz w wybranych sklepach COS.

Autor: COS/ Materiały prasowe

Autor: COS/ Materiały prasowe