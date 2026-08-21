’Oréal Men Expert oficjalnym partnerem Red Bull Drift Masters Grand Finale: polski drifter Piotr Więcek nową twarzą kampanii

L’Oréal Men Expert to jedna z wiodących na świecie marek produktów do pielęgnacji męskiej, ceniona za najwyższą jakość oraz nieustanne dążenie do innowacji. Obecność marki podczas Red Bull Drift Masters Grand Finale dodatkowo podkreśla range wydarzenia, uznawanego za najważniejszy weekend driftingowy w tej części świata. Opierając się na zeszłorocznym sukcesie, tegoroczna współpraca wchodzi na nowy poziom dzięki partnerstwu z uznanym polskim drifterem – Piotrem Więckiem. Jako twarz kampanii, Więcek pojawi się z dedykowanym brandingiem marki na swoim samochodzie driftingowym oraz wystąpi w nowej, dynamicznej kampanii promującej flagowe produkty L’Oréal Men Expert: krem Hydra Energetic oraz antyperspirant Thermic Resist.

Piotr Więcek, polski drifter i twarz kampanii: „Kiedy ciśnienie w aucie rośnie, a za kierownicą liczy się każda ułamkowa część sekundy, presja i gorąco robią swoje. Produkty L’Oréal Men Expert – od kremu Hydra Energetic, który błyskawicznie stawia zmęczoną skórę na nogi, po antyperspirant Thermic Resist, który chroni mnie nawet w ekstremalnym upale w kokpicie – dają mi pewność siebie, żebym mógł dawać z siebie wszystko od pierwszego przejazdu aż po samo podium”.

Kibice biorący udział w wydarzeniu oraz śledzący je online będą mogli liczyć na wzmocnioną ekspozycję marki w kanałach digitalowych i na terenie stadionu, a także na powrót strefy L’Oréal Men Expert, co jeszcze bardziej połączy globalną markę męskiej pielęgnacji z najszybciej rozwijającym się motorsportem w Europie. Adam Krawczak, Prezes Drift Masters, skomentował:

„Bardzo cieszymy się z kontynuacji naszej współpracy z L’Oréal Men Expert. Od samego początku widzieliśmy silną więź między marką a światem Drift Masters – pewność siebie, wysoka wydajność i ciągłe przesuwanie własnych granic. Dla nas kontynuacja tej współpracy to również znak, że razem stworzyliśmy coś wartościowego, co rezonuje z naszymi kierowcami, kibicami i całą społecznością Drift Masters. Jesteśmy podekscytowani tym, co możemy wspólnie zbudować w kolejnym rozdziale tego partnerstwa”. Oleh Yatsuk, Brand Business Director L’Oréal Paris w L’Oréal Poland & Baltic, dodał:

„L’Oréal Men Expert to synonim wysokiej wydajności, odporności i pewności siebie pod presją. Red Bull Drift Masters Grand Finale idealnie uosabia te wartości, co czyni go doskonałym partnerem dla naszej marki. Drifting wymaga reakcji w ułamku sekundy, ekstremalnego skupienia i wytrzymałości w trudnych warunkach. Kontynuacja współpracy z Drift Masters i powitanie Piotra Więcka pozwala nam wspierać mężczyzn w dążeniu do świetnego wyglądu i samopoczucia, budując pewność siebie niezbędną do pokonania każdego wyzwania dzięki zaawansowanym i skutecznym produktom do pielęgnacji. To przełomowe wydarzenie gromadzi najlepszych kierowców, fanów i niesamowitą atmosferę światowego driftu, dlatego niezmiernie cieszymy się, że po raz kolejny współpracujemy z Drift Masters”.

Autor: L’Oréal Men Expert/ Materiały prasowe