Bariera hydrolipidowa pod lupą. Regeneracja skóry od podszewki

Promieniowanie UV, słona woda oraz wiatr to czynniki, które w okresie wakacyjnym najmocniej naruszają naturalny płaszcz ochronny skóry. Nowości z linii CICA CARE zostały opracowane jako komplementarne uzupełnienie dotychczasowej gamy produktowej, oferując skoncentrowane działanie naprawcze, kojące i głęboko nawilżające tam, gdzie skóra potrzebuje tego najbardziej.

“Szereg badań z zakresu dermatologii wskazuje na korzystny wpływ CICA na skórę z suchością, podrażnieniami oraz mikrouszkodzeniami. Globalny wzrost zainteresowania ekstraktem z Centella Asiatica, którego rynek dynamicznie rośnie, wynika bezpośrednio z rosnącego zapotrzebowania na naturalne i poparte silnymi dowodami naukowymi składniki. Związki zawarte w tej roślinie, takie jak azjatykozyd czy madakasozyd, odpowiadają za jej wyjątkowe właściwości przeciwzapalne, łagodzące i przyspieszające regenerację. Warto wykorzystać tę udowodnioną skuteczność w pielęgnacji powakacyjnej, kiedy skóra wymaga natychmiastowej, strukturalnej odbudowy bariery ochronnej. To właśnie te bezkompromisowe właściwości oraz wszechstronne działanie naprawcze sprawiły, że Centella Asiatica stała się fundamentem linii CICA CARE od FLOSLEK PHARMA, odpowiadając na realne i najpilniejsze potrzeby skóry po lecie.” - mówi Katarzyna Paciorkowska, Strategic Marketing Manager w FLOSLEK.

Łagodzący cicaKREM POD OCZY

Cienka i podatna na przesuszenia skóra wokół oczu po wakacjach wymaga natychmiastowego ratunku. Łagodzący cicaKREM POD OCZY działa jak ultralekki kompres, który głęboko nawilża, redukuje oznaki zmęczenia i delikatnie napina naskórek. Jego wyjątkową skuteczność potwierdziły badania aplikacyjne i aparaturowe na wymagającym panelu osób z AZS,egzemą i skłonnością do alergii. Po 28 dniach stosowania krem zmniejsza reaktywność skóry aż o 57%² oraz redukuje wskaźnik utraty wody (TEWL) średnio o 11%³, stanowiąc bezpośredni dowód na głęboką odbudowę bariery hydrolipidowej.

Krem do rąk CICA CARE - ochronny kompres dla dłoni

Dłonie są nieustannie wystawione na działanie czynników zewnętrznych, przez co po wakacjach często stają się szorstkie i spierzchnięte. Odżywczy krem do rąk z linii CICA CARE działa jak niewidzialne rękawiczki ochronne. Błyskawicznie przynosi ulgę suchej skórze i chroni ją przed dalszą utratą wilgoci, pozostawiając dłonie aksamitnie gładkie. Potwierdzone w badaniach aparaturowych działanie produktu zmniejsza wskaźnik TEWL, a tym samym aktywnie wzmacnia i odbudowuje barierę hydrolipidową skóry dłoni. przywracając jej naturalną elastyczność i komfort.

Wyciszająca CICAampułka

Gdy skóra wysyła sygnał SOS, z pomocą przychodzi specjalistyczna ampułka. To intensywny, odmładzająco-naprawczy produkt stworzony z myślą o cerze wyjątkowo reaktywnej, szarej i odwodnionej po lecie. Składniki aktywne precyzyjnie wnikają w głąb naskórka, odbudowując jego strukturę Produkt został przebadany pod nadzorem dermatologa na wymagającym panelu probantów ze skórą nadreaktywną, zaczerwienioną, ściągniętą, skłonną do podrażnień oraz z AZS.

cicaBALSAM DO UST – ratunek dla spierzchniętych warg

Słońce i suchy wiatr potrafią mocno wysuszyć delikatną skórę warg. Nowy balsam do ust CICA CARE łączy właściwości głęboko odżywcze z delikatną ochroną. Jego formuła opiera się na aż 21% kompleksie składników aktywnych, co oznacza wyjątkowo wysoką zawartość komponentów precyzyjnie ukierunkowanych na wszystkie, nawet najbardziej wymagające potrzeby skóry ust. Wzbogacony o naturalne masła i oleje roślinne, skutecznie regeneruje popękaną skórę ust, eliminuje suche skórki i przywraca wargom naturalną miękkość oraz zdrowy blask.

Autor: FLOSLEK/ Materiały prasowe