Dlaczego książę Harry i Meghan wracają do Wielkiej Brytanii?! Oto wszystkie teorie

Książę Harry i Meghan Markle przeprowadzają się na stałe do Wielkiej Brytanii. Mnożą się domysły na temat powodu tej decyzji

Kiedy książę Harry i Meghan Markle na samym początku 2020 roku ogłosili, że są w Kanadzie, nie wracają i rezygnują z obowiązków pracujących członków rodziny królewskiej, wydawało się, że nie mogą zaskoczyć nas bardziej. Ale im się to udało - właśnie teraz. To już oficjalne - książęca para wraca do Wielkiej Brytanii. Z dziećmi, na stałe. Jak to możliwe po tym wszystkim, co się stało? przecież uciekinierzy z brytyjskiej rodziny królewskiej zdążyli przez ostatnich parę lat obrazić mnóstwo jej najważniejszych członków, sparodiować dyganie, oskarżyć royalsów o rasizm, a potem się z tego wycofać, a do tego zdradzić pełno prywatnych sekretów z pałacowych korytarzy. Wywiady, seriale, autobiografia księcia - to wszystko aż kipiało od oskarżeń i żalu wobec rodziny, choć trudno było wyłowić z tego wszystkiego istotę rzeczy. Skarżyli się na brak prywatności i robienie im zdjęć, ale trudno przecież, by decydując się na życie u boku księcia, Meghan nie przewidziała takiego obrotu spraw. Pozostałe zarzuty były mętne. Takie, jak te o rasizm, z których potem Harry wycofał się rakiem w kolejnym wywiadzie. W ich nader licznych wyznaniach nie było żadnej prawdziwej "bomby". Było żenujące wywlekanie prywatnych spraw, choć przecież właśnie to miało im przeszkadzać w Wielkiej Brytanii.

Gdy nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze? Z finansami u Sussexów może być krucho

Potem był proces z brytyjskim ministerstwem spraw wewnętrznych - książę Harry domagał się policyjnej, choć opłacanej przez siebie ochrony dla siebie i swojej rodziny podczas wizyt w ojczyźnie. Proces przegrał. Podobnie jak ten z wydawcą Daily Mail, którego oskarżał o włamania do swojego telefonu. Sąd nie znalazł na to dowodów. Teraz książę ma na głowie zapłatę milionowych kosztów sądowych. I nie jest wcale pewne, czy to dla niego jak zapłacenie za waciki. Biznesy w USA nie wypaliły, a czegokolwiek Sussexowie się tam nie tknęli, nie wypalało. Mało tego - w 2023 roku Bill Simmons, dyrektor Spotify, nazwał księcia Harry'ego i księżną Meghan „piep... oszustami” po tym, jak platforma zakończyła z nimi współpracę. Powód? Prawie nic nie zrobili, choć zapłacono im miliony. Wypuścili tylko jeden sezon podcastu, który w dodatku nie cieszył się popularnością wśród słuchaczy. Nie odnieśli sukcesu w niemal żadnej dziedzinie, a produkowane przez nich filmy był krytykowane. Plotkowano o kryzysie w ich związku, oni jednak nigdy tego nie potwierdzili.

A teraz nagle gruchnęła wiadomość o powrocie, choć przecież dopiero co nawet krótki pobyt w Wielkiej Brytanii miał być dla nich śmiertelnych niebezpieczeństwem, przez które Harry procesował się z własnym państwem, tracąc miliony. Dopiero co przekonywali, że uciekli, bo "chcą być wolni". Co mogło się wydarzyć? Na ten temat krąży już pełno plotek. Oto najważniejsze z nich:

* Wrócili do Wielkiej Brytanii, bo w USA mogły na nich czekać kłopoty prawne. Jakiś czas temu w Ameryce wybuchł skandal, kiedy Harry w wywiadzie i autobiografii zaczął zwierzać się ze swoich eksperymentów z narkotykami. Jak w takim razie dostał wizę? Kłamstwo we wniosku wizowym to poważna sprawa, grożąca deportacją, a gdyby książę przyznał w nim, iż brał kiedykolwiek narkotyki, wizy by nie dostał. Do tego krytykowanie Donalda Trumpa nie było im na rękę wobec wygrania przez niego wyborów prezydenckich. Trump nie raz mówił publicznie o tym, jak bardzo nie lubi Sussexami i gardzi nimi. Bez wątpienia mógłby sprawić, by mieli problemy i zostali wyrzuceni z Ameryki.

* Wrócili, bo królowi Karolowi III nie zostało wiele życia z powodu raka, a oni chcą zdążyć przed jego śmiercią z zabezpieczeniem finansowym siebie i dzieci. Choć choroba Karola nie jest zbyt szeroko omawiana w mediach, a król normalnie pracuje i pokazuje się publicznie, plotki głoszą, że jego stan nie jest dobry. Tymczasem gdy na tronie zasiądzie William, z pewnością nie będzie patyczkował się z młodszym bratem i bratową. Harry chce zabezpieczyć się finansowo przez pojednanie z ojcem, bo zrozumiał, że bycie księciem to jego jedyny atut i jedyna szansa na życie na dotychczasowym poziomie?

* Wrócili, bo szykują się do rozwodu. W razie takie obrotu spraw dzieci zostają przy rodzinie królewskiej. Harry po rozwodzie chce mieszkać w ojczyźnie, do której zawsze tęsknił, a Meghan po załatwieniu formalności wyjedzie do USA. Dzieci pójdą do szkół w Anglii, potem same zdecydują, gdzie chcą żyć.

Sonda Czy Meghan Markle i książę Harry niebawem się rozwiodą? Tak Nie Rozwiodą się, ale dopiero za parę lat

Some in royal circles who have dealt with the Sussexes tell me they fear 'there is more to this than we know', writes REBECCA ENGLISH | Daily Mail Online https://t.co/gRPsamgoH8— Rebecca English (@RE_DailyMail) August 21, 2026

Jesteś jak księżna Kate czy jak Meghan Markle? Ten quiz odsłoni prawdę! Pytanie 1 z 10 Introwertyczka czy ekstrawertyczka? Introwertyczka, nie jestem zbyt wylewna Ekstrawertyczka, co w sercu to na widelcu Następne pytanie