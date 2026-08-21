17-letni Szymon z Jaworzna podpalony na urodzinach. "Ekstremalne oparzenie"

Lekarze z Ostrowa Wielkopolskiego walczą o życie 17-letniego Szymona

Poparzony chłopak od niemal czternastu dni leży na oddziale intensywnej opieki medycznej w ostrowskim ośrodku specjalizującym się w leczeniu oparzeń. W minionym tygodniu chirurdzy wykonali u niego pierwszą transplantację skóry, a na kolejne dni zaplanowano już następny skomplikowany zabieg.

„To pacjent w stanie ciężkim” przekazał dziennikarzom Radia Eska Witold Miaśkiewicz, który pełni funkcję kierownika Wielkopolskiego Centrum Leczenia Oparzeń dla Dzieci. Obowiązujące procedury medyczne wymagają utrzymywania nastolatka w śpiączce, co potrwa nieprzerwanie aż do czasu przeprowadzenia kolejnej operacji.

Tutaj mamy do czynienia z poparzeniem ponad 50% powierzchni ciała. Czyli jest to ekstremalne oparzenie, to już tak z definicji generalnie wynika, to jest oparzenie ogniem, podpalenie, pacjent jest po zabiegu operacyjnym, pierwszym. On jest w tym momencie na intensywnej terapii, jest wentylowany mechanicznie - wyjaśnił lekarz.

Dla siedemnastolatka to dopiero początek długiego leczenia. Dwie kluczowe transplantacje zdeterminują dalsze kroki specjalistów, którzy na bieżąco będą oceniać konieczność wdrażania następnych zabiegów oraz rehabilitacji.

Jest koncepcja na dalsze leczenie, on w kolejnym tygodniu będzie ponownie operowany, czyli będziemy robili kolejny etap leczenia. Pierwszy się udał. Mamy już tak, że część powiedzmy tych oparzeń jest zamknięta. Mamy nadzieję, że ta druga operacja, że tak powiem pokryje to co jest, a potem zobaczymy po prostu jak to wygląda. Mówimy o przeszczepie, usunięciu martwicy tkanek i zaopatrzeniu tej rany oparzeniowej, którą sobie przygotowujemy, przeszczepem - przekazał dziennikarce Radia ESKA kierownik Wielkopolskiego Centrum Leczenia Oparzeń dla Dzieci.

Trzech sprawców usłyszało zarzuty za podpalenie 17-latka w Jaworznie

Postępowanie wyjaśniające w tej sprawie nadzorują śledczy z jaworznickiej prokuratury. Organy ścigania postawiły trzem młodym mężczyznom w wieku od osiemnastu do dwudziestu lat oficjalne zarzuty usiłowania morderstwa, a miejscowy sąd zadecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

Wstępne ustalenia wskazują, że siódmego sierpnia w Jaworznie nastolatek został nagle oblany najpewniej benzyną i podpalony w trakcie spotkania towarzyskiego. Ranny zdołał samodzielnie wrócić do domu, gdzie jego matka natychmiast zaalarmowała służby ratunkowe.

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