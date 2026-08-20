Pogoda w Poznaniu: 21-23 sierpnia

Weekend w Poznaniu rozpocznie się od bardzo przyjemnych temperatur, ale niestety aura nie utrzyma się na długo. Już w sobotę czeka nas wyraźna zmiana, która przyniesie ochłodzenie i sporo deszczu. Niedziela z kolei zapowiada się na najchłodniejszy dzień weekendu, choć już bez tak intensywnych opadów.

Ciepły, ale pochmurny piątek

Piątek, 21 sierpnia, będzie najcieplejszym dniem weekendu. Termometry w Poznaniu pokażą maksymalnie około 27 stopni Celsjusza, a w nocy temperatura spadnie do około 17°C. Mimo wysokiej temperatury niebo będzie w dużej mierze zasłonięte przez chmury. Wiatr pozostanie słaby, jego prędkość wyniesie około 3 m/s. Prognozowane są też niewielkie, przelotne opady deszczu.

Sobotnie załamanie pogody

W sobotę aura w Poznaniu zmieni się diametralnie. Przede wszystkim odczujemy znaczne ochłodzenie, ponieważ temperatura w najcieplejszym momencie dnia nie przekroczy 20°C, a w nocy spadnie do około 14 stopni. To będzie również bardzo deszczowy dzień. Prognozy wskazują na intensywne opady, które mogą pokrzyżować plany na spędzanie czasu na zewnątrz. Dodatkowo nasili się wiatr, osiągając prędkość około 5 m/s, co spotęguje odczucie chłodu.

Chłodna, ale spokojniejsza niedziela

Niedziela, 23 sierpnia, przyniesie dalszy spadek temperatury i będzie najchłodniejszym dniem weekendu w Poznaniu. W dzień termometry wskażą maksymalnie 18 stopni, a nocą temperatura może spaść do zaledwie 11°C. Dobra wiadomość jest taka, że opady deszczu znacznie osłabną i będą już symboliczne. Niebo pozostanie częściowo zachmurzone, a wiatr utrzyma swoją prędkość na poziomie około 5 m/s.

Jak spędzić taki weekend w Poznaniu?

Ciepły, choć pochmurny piątek to wciąż dobra okazja do aktywności na świeżym powietrzu. Warto wykorzystać wyższą temperaturę na spacer lub spotkanie w miejskich parkach i ogrodach. Sobota, z powodu intensywnych opadów deszczu i silniejszego wiatru, będzie dniem, który lepiej spędzić pod dachem. To idealny moment na nadrobienie zaległości kulturalnych, wizytę w kinie czy spędzenie czasu w kawiarni. Chłodna, ale już znacznie bardziej sucha niedziela pozwoli na spokojne spacery, trzeba jednak pamiętać o cieplejszym ubraniu, ponieważ zarówno temperatura, jak i wiatr nie będą już letnie.

Dane pogodowe: OpenWeather