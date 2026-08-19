Tragedia po dożynkach. Ukrainiec śmiertelnie potrącił 74-latkę i uciekł

Do wypadku doszło 15 sierpnia, po godzinie 21.00, na drodze Radliczyce-Rajsko pod Kaliszem w południowej Wielkopolsce. 74-latka wracała z dożynek do domu. Jak poinformowali policjanci, kobieta szła prawidłową stroną jezdni. Niestety, uderzenie było silne, a kierowca uciekł z miejsca wypadku. Obrażenia okazały się śmiertelne i nie udało się uratować kobiety.

Podkomisarz Anna Jaworska-Wojnic, rzeczniczka kaliskiej policji od razu poinformowała media, że policja szuka sprawcy wypadku. Policja apelowała o pomoc do wszystkich, którzy mogli pomóc w tej sprawie.

Właśnie funkcjonariusze przekazali najnowsze wiadomości, że sprawca trafił w ich ręce. Musiał wiedzieć, że kogoś potrącił, bo ukrywał się na terenie Kalisza. To 38-letni obywatel Ukrainy. Oprócz niego zatrzymano też 49-letnią kobietę, która pomagała mu się ukryć i zacierać ślady.

Za spowodowanie wypadku i ucieczkę z miejsca zdarzenia grozi od 2 do 12 lat więzienia.