Tragedia po dożynkach. Ukrainiec śmiertelnie potrącił 74-latkę i uciekł

Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
2026-08-19 11:24

74-latka zginęła w drodze do domu, gdy wracała z dożynek. Została potrącona, a kierowca uciekł z miejsca wypadku. Sprawca tragedii właśnie wpadł w ręce policji. Szczegóły w artykule.

Taśma odgradzająca z napisem Policja na tle radiowozu. O zatrzymaniu sprawcy wypadku przeczytasz na SE.
Autor: Wygenerowane przez AI

Do wypadku doszło 15 sierpnia, po godzinie 21.00, na drodze Radliczyce-Rajsko pod Kaliszem w południowej Wielkopolsce. 74-latka wracała z dożynek do domu. Jak poinformowali policjanci, kobieta szła prawidłową stroną jezdni. Niestety, uderzenie było silne, a kierowca uciekł z miejsca wypadku. Obrażenia okazały się śmiertelne i nie udało się uratować kobiety.

Podkomisarz Anna Jaworska-Wojnic, rzeczniczka kaliskiej policji od razu poinformowała media, że policja szuka sprawcy wypadku. Policja apelowała o pomoc do wszystkich, którzy mogli pomóc w tej sprawie.

Właśnie funkcjonariusze przekazali najnowsze wiadomości, że sprawca trafił w ich ręce. Musiał wiedzieć, że kogoś potrącił, bo ukrywał się na terenie Kalisza. To 38-letni obywatel Ukrainy. Oprócz niego zatrzymano też 49-letnią kobietę, która pomagała mu się ukryć i zacierać ślady.

Za spowodowanie wypadku i ucieczkę z miejsca zdarzenia grozi od 2 do 12 lat więzienia.

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