Ruszył na ratunek koledze, sam został ranny. 30-latek nie żyje!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-08-19 10:34

Tragiczny finał nocnych prac konserwatorskich w poznańskiej elektrociepłowni przy ul. Energetycznej. W wyniku porażenia prądem zmarł 30-letni mężczyzna. Próbujący mu pomóc 22-letni współpracownik sam doznał obrażeń. Jak podaje dziennik „Fakt”, sprawą zajmują się już policja, prokuratura oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

Srebrny radiowóz policyjny i ambulans jadące mokrą ulicą. O wypadku w elektrociepłowni w Poznaniu przeczytasz na SE.
Autor: Pixabay.com

Do zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek (18 sierpnia) około godziny 1:50. Na terenie elektrociepłowni w Poznaniu dwóch pracowników wykonywało rutynowe czynności konserwatorskie. W pewnym momencie doszło do porażenia prądem jednego z nich.

Gdy 30-letni mężczyzna znalazł się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, na pomoc natychmiast ruszył jego 22-letni kolega. Niestety, w trakcie próby ratunku sam uległ porażeniu i doznał poparzenia ręki.

W rozmowie z gazetą „Fakt” okoliczności interwencji potwierdził sierż. Michał Wiśniowski z zespołu prasowego poznańskiej policji. Jak przekazał, ze zgłoszenia jednoznacznie wynikało, że drugi z mężczyzn ucierpiał właśnie podczas heroicznej próby ratowania współpracownika.

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Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Przybyli na miejsce medycy podjęli reanimację ciężko poszkodowanego 30-latka. Po przywróceniu czynności życiowych mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Niestety, mimo walki lekarzy o jego życie, mężczyzna zmarł.

Śledczy intensywnie pracują nad odtworzeniem szczegółowego przebiegu tej tragedii. Policjanci zabezpieczyli materiał dowodowy i przesłuchali świadków zdarzenia. O wypadku powiadomiono Państwową Inspekcję Pracy, a śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura.

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