Profesor transmitował swoją kolonoskopię w sieci! Pokazał wszystko

Nietypowa transmisja w sieci. Pokazał swoją... kolonoskopię!

Takich transmisji w mediach społecznościowych jeszcze nie było. Profesor Murawa zarządza dużym poznańskim szpitalem, ale jest przede wszystkim chirurgiem, onkologiem, wykładowcą akademickim i osobą bardzo zaangażowaną w misję propagowania badań profilaktycznych. To właśnie dlatego zdecydował się na transmitowanie swojej kolonoskopii na żywo transmitował w Internecie.

- Wykonuję kolonoskopię w prywatnej klinice, żeby nie było zarzutów, że zabrałem miejsce pacjentom w swoim szpitalu - mówi profesor.

Leżąc na kozetce, sam obserwował swoje jelito grube na monitorze. Profesor był cały czas przytomny i podkreślał, że nie skorzystał z żadnego leku przeciwbólowego. - Robię to, żeby przekonać ludzi do wykonywania tego badania. Nie jest ono fajne ani przyjemne, ale jak widać jest możliwe nawet bez znieczulenia - mówi profesor, na którego twarzy tylko kilka razy pojawił się grymas dyskomfortu.

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"Przecinamy drogę nowotworowi"

Profesor wykonał kolonoskopię drugi raz w życiu. - W przypadku dodatniego wywiadu rodzinnego w kierunku nowotworów raka jelita grubego, powinno się ją wykonać nawet po 40 roku życia - mówi profesor. Teraz lekarz znalazł w jego jelicie grubym trzy polipy. - To dlatego, że lubię steki - powiedział profesor, wyjaśniając, że 90 procent nowotworów tworzy się właśnie z polipów. - Kolonoskopią przecinamy drogę nowotworowi - tłumaczył lekarz w trackie badania.

Lekarze przypominają, że profilaktyczne badania mogą uratować życie. Nasza redakcja przyłącza się do tego typu apeli - badajmy się regularnie!

Zobacz galerię ze zdjęciami: Lekarz zrobił sobie kolonoskopię na żywo