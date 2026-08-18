114 kierowców nietrzeźwych. Bilans z Wielkopolski przeraża

Wielkopolscy kierowcy pod kontrolą policji

Tuż przed długim weekendem, bo w piątek, policjanci z województwa wielkopolskiego wyruszyli na drogi, by skontrolować kierowców w ramach akcji "Zero Tolerancji - Prędkość". Sprawdzono aż 3300 pojazdów i niestety spora część z nich nie jechała zgodnie z przepisami. Część osób straciła nawet prawo jazdy.

Piątkowe działania pod kątem przekraczania dopuszczalnej prędkości zakończyły się skontrolowaniem ponad 3300 pojazdów. Blisko 2700 wykroczeń dotyczyło właśnie przekroczenia dopuszczalnej prędkości. 13 kierujących straciło prawo jazdy za prędkość powyżej 50km/h niż dopuszczalna w terenie niezabudowanym - czytamy na Facebooku Wielkopolskiej Policji.

Akcja "trzeźwość" w Wielkopolsce

W poniedziałek natomiast - tuż po długim weekendzie - na wielkopolskich drogach sprawdzano trzeźwość kierowców. Tutaj statystyki także nie napawają optymizmem, bowiem z promilami we krwi jechała ogromna część kierowców. Funkcjonariusze przebadali 46100 osób, a 114 z nich jechało pod wpływem alkoholu.

Policjanci w całej Wielkopolsce przeprowadzili 17 sierpnia br. działania "Trzeźwość". Ponad 420 funkcjonariuszy sprawdzało czy kierowcy po długim weekendzie są odpowiednio przygotowani do jazdy. Przebadali ponad 46100 kierowców. Aż 114 z nich było pod wpływem alkoholu. 100 kierowców straciło prawo jazdy. To pokazuje, że nadal przed niektórymi kierowcami długa droga do zrozumienia, że trzeźwość za kierownicą to podstawa - czytamy na Facebooku Wielkopolskiej Policji.

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