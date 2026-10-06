Najgorsze miasta do życia w Wielkopolsce. AI wybrała 5 miejscowości

Co wpływa na to, czy dobrze mieszka się w danym mieście?

Ocena miasta jako dobrego lub złego miejsca do życia nie jest tak prosta, jak mogłoby się wydawać. Znaczenie mają nie tylko ceny mieszkań czy liczba dostępnych miejsc pracy, ale również komunikacja, dostęp do lekarzy, szkół i sklepów, oferta kulturalna, tereny zielone czy możliwości spędzania wolnego czasu. Ważna jest także sytuacja demograficzna. Jeżeli z miasta przez lata wyjeżdżają mieszkańcy, może to oznaczać, że lokalna gospodarka i infrastruktura nie odpowiadają już w pełni na ich potrzeby. Jak ta sytuacja przedstawia się w Wielkopolsce, a dokładnie które miasta tam mogłyby nosić miano najgorszych?

Nie tylko Poznań. Wielkopolska ma też swoje problemy

Wielkopolska jest jednym z najlepiej rozwiniętych gospodarczo regionów Polski, ale nie wszystkie jej części korzystają z tego w takim samym stopniu. Szczególnie widoczne są różnice pomiędzy największymi ośrodkami a mniejszymi miastami. Zapytaliśmy więc AI o to, które miasta w tym regionie według niej są najgorszymi do życia. Pełne zestawienie miejscowości znajdziecie w galerii poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Najgorsze miast do życia w Wielkopolsce [LISTA]

5

Nie oznacza to oczywiście, że są to obiektywnie najgorsze miasta Wielkopolski. To tylko wybór AI, która po przanalizowaniu wielu czynników wskazała 5 lokalizacji, które według niej najprędzej mogłyby uzyskać takie miano.

Najgorsze miasta na Pomorzu

W ostatnim czasie pisaliśmy również o najgorszych miastach na Pomorzu, które zostały także wybrane przez sztuczną inteligencję. Więcej w tym temacie przeczytacie tutaj: Najgorsze miasta do życia na Pomorzu. Tu żyje się najgorzej.

Kaucyjni rekordziści. To oni zebrali najwięcej butelek