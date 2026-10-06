Biedronka idzie na całość i rozdaje nawet 3 sztuki. Wkrótce każdy Polak będzie musiał to kupić. Nowe promocje w Biedronce z gazetki

W obliczu rosnących cen zniczy przed Wszystkimi Świętymi, Biedronka wychodzi naprzeciw, oferując atrakcyjne promocje. Skorzystaj z promocji 5+3 na klasyczne znicze oraz 3+1 na nowoczesne latarenki i sztuczne bukiety Jumi. Odkryj, jak te oferty pozwolą Ci znacząco zaoszczędzić i uniknąć przepłacania za świąteczne dekoracje!



Wielka promocja Biedronki na 1 listopada. Sieć rozdaje znicze

Wraz z początkiem października rozpoczyna się sezon przygotowań do Wszystkich Świętych. Polacy tłumnie ruszają na groby bliskich, aby je umyć i uporządkować. 1 listopada wyrusza natomiast przyozdabiać je kwiatami oraz zniczami. Te ostatnie w minionych latach budziły najwięcej emocji. Inflacja i zmiany konsumenckie sprawiły, że znicze mogą kosztować niemałą fortunę. Na rynku pojawiają się elektroniczne, grające znicze, które potrafią kosztować nawet kilkaset złotych. Nadal jednak największą popularnością cieszą się zwykłe znicze z knotem. Październik to miesiąc, w którym sklepy i dyskonty prześcigają się w kolejnych promocjach na znicze. Teraz swoją ofertę przedstawiła Biedronka.

Sklepy przyzwyczaiły już nas do promocji 2+1 lub 5+5, czyli takich, w których kupując więcej produktów część z nich wychodzi za darmo. Tak jest też w przypadku najnowszej promocji Biedronki na znicze. W najnowszej gazetce promocyjnej Biedronki pojawiła się oferta na znicze 5+3. Oznacza to, że kupując 8 klasycznych zniczy, 3 z nich otrzymasz za darmo. Promocja ma limit dzienny, który wynosi 32 sztuki, czyli maksymalnie 12 za darmo.

To jednak nie wszystko. Miłośnicy bardziej nowoczesnych rozwiązań mogą zainteresować się ofertą świeczki, latarenki oraz wkłady marki Cortina. Znalazły się one bowiem w promocji 3+1, czyli kupując 4 wybrane produkty, najtańszy z nich wychodzi za darmo.

Wszystkich Świętych to nie tylko znicze. Równie ważne są kwiaty. W polskiej tradycji na grobach bliskich dominują chryzantemy oraz wrzosy. Wiele osób chętnie wybiera także sztuczne kwiaty, które są trwalsze od sztucznych. Dla miłośników takiego rozwiązania Biedronka przygotowała promocję 3+1 na sztuczne bukiety marki Jumi. Do wyboru jest kilka wersji kolorystycznych i wielkościowych.

Promocja Biedronka to dobra okazja, aby zaopatrzyć się w potrzebne znicze i kwiaty jeszcze przed największym wystrzałem cenowym. Kupowanie wieńców oraz zniczy na przycmentarnych straganach zawsze wiąże się z większym wydatkiem. Promocje są świetną okazją, aby zaoszczędzić kilka złotych.

Autor: Biedronka/ Materiały prasowe

Autor: Biedronka/ Materiały prasowe

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