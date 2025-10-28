Jak znaleźć grób na cmentarzu? Przed 1 listopada wyjaśniamy, jak to zrobić. Dzięki temu nie pogubisz się na nekropoliach

Polskie cmentarze, takie jak Cmentarz Północny czy Centralny w Szczecinie, są ogromne, co utrudnia znalezienie grobów bliskich.

Na szczęście istnieją internetowe wyszukiwarki, które pomagają zlokalizować miejsca pochówku, nawet na największych nekropoliach.

Poznaj najpopularniejsze polskie i międzynarodowe bazy danych, które ułatwią Ci odnalezienie każdego grobu.

Jak znaleźć grób na cmentarzu? Internetowe wyszukiwarki miejsc na nekropoliach

Wizyta na cmentarzu może skończyć się wielogodzinnym poszukiwaniem grobów bliskich zmarłych. Miejsce nekropolie to prawdziwe miasta zmarłych, po których ciężko jest się poruszać bez odpowiedniego rozeznania. Polskie cmentarze bywają ogromne. Cmentarz Północny w Warszawie (powierzchnia - 143 hektary) oraz Cmentarz Centralny w Szczecinie (powierzchnia - 173 hektary) należą do jednym z największych nekropolii w całej Europie. Nic zatem dziwnego, że wiele osób gubi się w alejkach i nie potrafi trafić na groby bliskich. Na szczęście, już od kilku lat w internecie znajdziemy odpowiednie wyszukiwarki grobów na największych cmentarzach. Niektóre nekropolie, takie jak wspomniany warszawski Cmentarz Północy posiadają własne strony internetowe, na których można wyszukać lokalizację nagrobka wpisując dane osoby zmarłej.

Wybierając się na groby bliskich musisz znać te internetowe wyszukiwarki:

WebCmentarz - to zdecydowanie największa baza grobów w Polsce. Uwzględnia nawet 15 mln miejsc pochówki

eCmentarze - to baza z ponad 1,3 mln grobami na terenie całego kraju

Grobonet.com - to znajdziesz dane dotyczące 7 mln miejsc pochówku w całej Polski

Mogiły.pl - to ogólnopolska baza z danymi 2 mln zmarłych osób

Jeżeli wybierasz się na zagraniczne cmentarze to możesz wejść na stronę findagrave.com. To zdecydowanie największa wyszukiwarka miejsc pochówku na całym świecie. Zawiera ponad 250 mln indeksów, w tym groby z polskich cmentarzy.

Największe polskie cmentarze

Cmentarz Centralny w Szczecinie

Powierzchnia: około 172 ha.

Liczba pochówków: ponad 300 000 osób.

Utworzony w 1901 roku, gdy miasto (wówczas niemieckie Stettin) zdecydowało się na wielką nekropolię wzorowaną na niemieckich cmentarzach-ogrodach. Układ ma charakter „parkowy” - z aleją główną, kaplicą, licznymi pomnikami, stawem i drzewostanem. Po II wojnie światowej, gdy Szczecin znalazł się w granicach Polski, cmentarz nadal funkcjonuje i jest jednym z największych w Europie.

Cmentarz Komunalny Północny w Warszawie

Powierzchnia: około 143 ha.

Liczba pochówków: dotychczas około 180 000 pochowanych.

Powstał w 1973 roku jako nowa, duża nekropolia dla Warszawy, w dzielnicy Bielany/Wólka Węglowa. Znajdują się tu m.in. kwatery upamiętniające ofiary katastrof lotniczych, pochówki wojskowe.

Cmentarz Bródnowski w Warszawie (Cmentarz Bródno)

Powierzchnia: około 114 ha.

Liczba pochówków: ponad 1,2 mln (1,200,000) pochowanych.

Założony w 1884 roku w Warszawie-Targówku (wówczas przedmieście). Z początku przeznaczony głównie dla biedniejszych warstw społeczeństwa, z czasem stał się dużą warszawską nekropolią. Wikipedia Podczas II wojny światowej teren był wykorzystywany przez polski ruch oporu jako kryjówka i magazyn.

Cmentarz Powązkowski w Warszawie (Stare Powązki)

Powierzchnia: około 43 ha.

Liczba pochówków: szacunkowo ponad 1 000 000 osób.

Założony w 1790 roku, zaprojektowany m.in. przez Dominika Merliniego. To Miejsce spoczynku wielu znanych Polaków - artystów, naukowców, działaczy społecznych. Przez lata rozbudowywany i symboliczny dla stolicy.

Cmentarz Komunalny nr 2 Junikowo, Poznań

Powierzchnia: około 92–93 ha.

Liczba pochówków: ok. 139 000 osób (lub ponad 150 000 w innych źródłach).

Nekropolia otwarta w 1948 roku na terenie dawnego poligonu wojskowego. Są tu wydzielone kwatery m.in. powstańców wielkopolskich, żołnierzy AK, działaczy społecznych.