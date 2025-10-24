1 listopada 2025 zabierz ze sobą to na cmentarz. Takiej zmiany nikt się nie spodziewał. Będzie jak w PRL-u? Meteorolodzy zwracają uwagę na jeden szczegół, który odbiega od normy

Po kilku ciepłych dniach w Polsce nadeszło ochłodzenie, zwiastujące typowo jesienny weekend 25-26 października.

W większych miastach spodziewane są zmienne warunki, od słońca z lokalnym zachmurzeniem po przelotne opady deszczu, z temperaturami około 10-13 stopni Celsjusza.

Mimo chłodniejszego weekendu, IMGW zmieniło prognozy na 1 listopada, zapowiadając nawet do 19 stopni Celsjusza – czy to oznacza powrót babiego lata?

Prognoza pogody na weekend 25-26 października. Zaszła spora zmiany w tym, co mówi IMGW

Po ostatnich kilku ciepłych i słonecznych dniach przyszło do Polski spore ochłodzenie. Ranek w piątek, 24 listopada przywitał nas chłodem i sporymi opadami deszczu. Nadchodzący weekend upłynie pod znakiem typowo jesiennej pogody. Czeka nas deszcz i pochmurna aura. Taka będzie pogoda na weekend, 25-26 października w Polsce:

Warszawa:

Sobota - więcej słońca z lokalnym zachmurzeniem, ok. 11 stopni Celsjusza w ciągu dnia, nad ranem ok. 7 stopni Celsjusza.

Niedziela - częściowo słonecznie, do około 12 stopni Celsjusza, nocą możliwe około stopni Celsjusza.

Kraków:

Sobota - przejaśnienia, około 12 stopni Celsjusza w ciągu dnia, nocą ok. 6 stopni Celsjusza.

Niedziela: możliwe krótkotrwałe opady, temperatura w okolicach 13 stopni Celsjusza, nocą około 4 stopni Celsjusza.

Gdańsk:

Sobota - dużo chmur, temperatura dzienna ok. 11 stopni Celsjusza, nocą ok. 7 stopni Celsjusza.

Niedziela - częściowo słonecznie, około 10 stopni Celsjusza w ciągu dnia, nocą ok. 6 stopni Celsjusza.

Wrocław:

Sobota - duże zachmurzenie, max ok. 12 stopni Celsjusza, nocą ok. 6 stopni Celsjusza.

Niedziela - możliwe przelotne opady, temp. w ciągu dnia ok. 11 stopni Celsjusza, nocą ok. 5 stopni Celsjusza.

Pogoda na 1 listopada 2025. Zmiana w prognozach IMGW

Prognozy pogody bywają zawodne i często się zmieniają. Tak jest między innymi teraz w przypadku prognoz dotyczących aury na nadchodzący dzień zmarłych. Jeszcze kilka dni temu prognozy IMGW nie napawały optymizmem i wydawało się, że tegoroczny dzień Wszystkich Świętych upłynie pod znakiem zimna i deszczu. Teraz jednak pojawiło się światełko w tunelu. Najnowsze przewidywania synoptyków są bardziej pozytywne.

Jak wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej początek listopada może być przyjemniejszy niż się wydawało. Po spadku temperatur prognozowanym na koniec października możemy oczekiwać, że pogoda się ustabilizuje. Według IMGW na 1 listopada 2025 słupki termometrów mogą osiągnąć nawet 15 kresek. Według najnowszych prognoz na południu kraju temperatury mogą sięgnąć nawet 19 stopni Celsjusza. Również w kwestii opadów prognozy stały się łagodniejsze. Nadal przewidywane są spore opady deszczu, ale mogą pojawić się miejscowe przejaśnienia oraz słońce. Jak się przygotować na taką pogodę? 1 listopada nie zapomnij parasola, a także ubieraj się na cebulkę, aby w razie ocieplenia móc się pozbyć części ubrań.

Meteorolodzy wskazują, że w tym roku pogoda nieco odbiega od normy ostatnich lat. Wiosna i lato były chłodne i deszczowe, a z z kolei nadchodząca zima może zaskoczyć śniegiem i mrozem.