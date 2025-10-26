Zbliża się 1 listopada, a wraz z nim obawa przed kradzieżą ozdób z grobów bliskich.

Ceny zniczy i wieńców są wysokie, co sprawia, że stają się łakomym kąskiem dla złodziei cmentarnych.

Istnieją proste i sprytne sposoby, by zabezpieczyć stroiki i znicze przed kradzieżą.

Dowiedz się, jak skutecznie odstraszyć złodziei i ochronić pamięć o swoich bliskich!

Jak zabezpieczyć grób przed kradzieżą? Porady

Wielkimi krokami zbliża się 1 listopada. To ważne święto dla większości Polaków. Wówczas każdy z nas udaje się na cmentarze, by z okazji Wszystkich Świętych zapalić znicze na grobach bliskich zmarłych i przystroić je pięknymi wiązankami, czy kwiatami. W obecnej sytuacji, kiedy ceny wieńców na grób i zniczy zwalają z nóg, każdy z nas myśli, czy można w jakiś sposób zabezpieczyć je przed kradzieżą. Niestety piękne i wystawne kwiaty, wiązanki mogą szybko stać się łupem cmentarnych złodziei. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku dużych i zarazem drogich zniczy z wyjmowanym wkładem. Na szczęście istnieje kilka sprytnych sposobów na zabezpieczenie grobu przed kradzieżą ozdób. Niektóre z nich są naprawdę banalne, a na pewno zniechęcą każdego cmentarnego złodzieja przed rabieżą.

Skuteczne sposoby na zabezpieczenie przed kradzieżą wieńców i zniczy

Istnieje kilka sztuczek, które pozwolą skutecznie zabezpieczyć przed kradzieżą wieńce, kwiaty i znicze. Po pierwsze kupując znicze na Wszystkich Świętych, wybierz zalewane, zamiast tych z wymiennym wkładem. Znicz zalewany po wypaleniu staje się zupełnie bezużyteczny i na pewno nie nadaje się do ponownej sprzedaży. Pamiętaj również o tym, aby wieńce, które kładziesz na grobie dociążyć kamieniem. Bukiety żywych kwiatów układaj tak, aby ciężko było je wyjąć - połącz ze sobą łodygi, a następnie zasyp wszystko piaskiem lub kamykami. Z pewnością domyślasz się, że nieidealne wiązanki na grób nie będą wyglądać kusząco dla złodzieja. Dlatego, jeśli chcesz je zabezpieczyć przed kradzieżą na cmentarzu, skrop je rozpuszczonym woskiem.

Zabierz ze sobą lakier do paznokci na cmentarz 1 listopada, aby odstraszyć złodziei

Kolejnym dobrym sposobem na zabezpieczenie grobu przed złodziejem jest podpisanie ozdób niezmywalnym markerem lub lakierem do paznokci. Dlatego koniecznie zabierz ze sobą jeden z tych produktów ze sobą na cmentarz 1 listopada. Możesz wypisać w ten sposób dedykację dla zmarłego na zniczu lub po prostu podpisać go imieniem i nazwiskiem pochowanej w danym grobie osoby. Dzięki temu złodziej na pewno nie skusi się na kradzież podpisanego wieńca czy znicza.