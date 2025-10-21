Zabierz to ze sobą na cmentarz i podlej chryzantemy prosto ze stoiska. Dzięki temu kwiaty utrzymają się dwa tygodnie dłużej

Chryzantemy to symbol pamięci na Wszystkich Świętych – wybierz te, które przetrwają dłużej.

Zwróć uwagę na liście, pąki i bryłę korzeniową, aby kupić zdrowe i trwałe rośliny.

Sprawdź, jak prosta domowa odżywka może przedłużyć życie kwiatów i które odmiany najlepiej sprawdzą się na grobie.

Jakie chryzantemy wybierać na groby 1 listopada?

W polskiej tradycji groby na Wszystkich Świętych przyozdabia się kwiatami i światełkami. Mają one symbolizować pamięć oraz więź, jaka łączy nas ze zmarłymi. Najpopularniejszymi kwiatami na Wszystkich Świętych są chryzantemy. Kwitną jesienią dlatego też wiele osób stawia na grobach kwiaty w doniczkach. Są one świeże i kwitnące przez dłuższy czas niż kwiaty cięte. Dodatkowo chryzantemy mają wiele odmian w różnych kolorach oraz wielkościach kwiatów. Każdy znajdzie coś dla siebie. Zanim pójdziesz na pierwszy lepszy stragan przy cmentarzu sprawdź, czym kierować się przy wyborze chryzantem.

Kwiaty hodowane na sprzedaż nie zawsze są odpowiednio pielęgnowane. Częstym problemem są przycinane korzenie oraz za małe doniczki. W takich warunkach kwiaty szybko przekwitają i nie stoją tak długo, jakby mogły. Wybierając chryzantemy na groby warto się im dokładnie przyjrzeć.

Na co zwrócić uwagę kupując chryzantemy na groby?

Liście i łodygi powinny być intensywnie zielone, bez plam, przebarwień, zwiędłych czy przekwitających kwiatów.

Doniczka nie powinna być całkowicie przesuszona - nadmierne przesuszenie i osłabienie rośliny to większe ryzyko, że nie przetrwa warunków zewnętrznych.

Roślina powinna być w fazie przed pełnym rozkwitem lub tuż w trakcie - jeśli kwiatów jest już bardzo dużo, może być bliżej końca „życia” w doniczce. Warto wybierać taką, która ma pąki, by kwitła dłużej.

Sprawdź bryłę korzeniową i ziemię - jeśli doniczka wygląda na mocno przepełnioną lub korzenie wychodzą z doniczki, może być trudniej utrzymać roślinę w dobrej kondycji.

Zmieszaj to z wodą i zabierz na cmentarz. Dzięki temu kwiaty postoją dwa tygodnie dłużej

Chryzantemy w donicach i gruncie kwitną od drugiej połowy sierpnia aż do listopada. Niektóre gatunki, odpowiednio pielęgnowane, mogą obsypywać kwiatami nawet do grudnia. Chryzantemy kupowane na straganach na cmentarzach wymagają odpowiedniej pielęgnacji. Często kwiaty te mają przycinane korzenie i brak im wody. Od razy, gdy postawisz donicę z kwiatami na nagrobku obficie je podlej. Najlepsza będzie do tego przegotowana woda w temperaturze pokojowej. Możesz także zastosować ekspresową odżywkę, która wzmocni łodygi i sprawi, że kwiatostany utrzymają się dłużej.

W okresie kwitnienia zaleca się nawożenie chryzantem odżywkami z dużą ilością potasu oraz fosforu. W warunkach domowych wymagania te spełni odżywka na bazie skórek po bananach. Obierz 2 świeże banany i skórki przełóż do słoika. Zalej je litrem wody i dodaj 2 łyżki stołowe sody oczyszczonej. Całość odstaw na 1 dobę, przecedź mieszankę przez sito i przelej do butelki. Na cmentarzu podlej odżywką kupne chryzantemy. W razie potrzeby zabieg ten możesz powtórzyć za dwa tygodnie.

Odżywka ze skórek po bananach bogata jest w potas oraz fosfor. Oba te składniki działają wzmacniająco na układ korzeniowo-łodygowy i wydłużają procesy kwitnienia. Dzięki nim chryzantemy dłużej prezentują się świeżo, a kwiatostany nie opadają.

Jakie odmiany chryzantem na Wszystkich Świętych?

Odmiana wpływa na trwałość, odporność na wiatr, deszcz i przymrozki - warunki typowe dla końcówki października/ początku listopada. Roślina dobrze dobrana przetrwa dłużej i będzie ładniej wyglądała.

Odmiany drobnokwiatowe („Santini”, „multiflora”)

Drobniejsze kwiatostany i zwarty pokrój sprawiają, że roślina łatwo wypełnia doniczkę i ma ładny efekt wizualny nawet przy wietrznej czy chłodnej pogodzie. Zwykle mniej wymagające co do stanowiska w porównaniu z bardzo okazałymi odmianami.

Średniokwiatowe odmiany doniczkowe

Jeśli zależy nam na tym, by kwiat był trochę bardziej „wyrazisty” niż typowa drobnokwiatowa chryzantema, ale jednocześnie chcemy uniknąć ryzyka, że będzie mniej trwała - ta grupa jest rozsądnym wyborem.

Wielkokwiatowe i dekoracyjne odmiany („pomponowe”, kuliste)

Jeśli chcesz wyróżnić grób lub ustawiasz doniczkę w widocznym miejscu, taka odmiana może naprawdę przyciągnąć wzrok. Jednak warto upewnić się, że roślina jest zdrowa, dobrze ukorzeniona i stanie w miejscu choć trochę osłoniętym - w przeciwnym razie może szybciej stracić na uroku.

Najpopularniejsze gatunki chryzantem w Polsce