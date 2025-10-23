Jaka będzie pogoda na 1 listopada? Prognozy zaskoczą nawet górali! Będzie jak w PRL-u. Sprawdź, jak się przygotować

Zbliżający się koniec października przyniesie nam upragnione ocieplenie i słońce, odmieniając ponurą aurę.

W połowie tygodnia termometry w niektórych regionach Polski wskażą nawet do 19 stopni Celsjusza, zachęcając do jesiennych spacerów.

Czy ta przyjemna pogoda utrzyma się do Wszystkich Świętych, czy też będziemy musieli przygotować się na chłód i deszcz?

Pogoda na koniec października 2025

Pogoda w październiku nas nie rozpieszcza. Zdecydowanie częściej mamy pochmurną pluchę niż prawdziwą, polską jesień. Tym bardziej należy się cieszyć, że meteorolodzy wskazują, że najbliższe dni będą stosunkowo ciepłe i słoneczne. Temperatura w całej Polsce pójdzie do góry. W środę, 22 października w Warszawie termometry odnotują nawet 16 stopni.

Jaka będzie pogoda w przyszłym tygodniu?

W szczycie ciepła w całej Polsce odnotowane zostaną wyższe temperatury oraz słońce. Pogoda przyniesie wytchnienie od deszczu i będzie sprzyjać jesiennym spacerom. Szczyt ciepła przypadnie na środę i czwartek - 22 i 23 października. Taka będzie wtedy pogoda:

Warszawa - 16 stopni Celsjusza i słońce

Kraków - nawet 19 stopni Celsjusza i niewielkie zachmurzenie

Wrocław - 17 stopni Celsjusza i zachmurzenie

Poznań - 16 stopni Celsjusza i zachmurzenie

Gdańsk - 14 stopni Celsjusza i zachmurzenie

Szczecin - 13 stopni Celsjusza i zachmurzenie

Łódź - 15 stopni Celsjusza i niewielkie zachmurzenie

Jak będzie pogoda na 1 listopada 2025?

Wystrzał ciepła niestety nie będzie trwał długo. Już od przyszłego tygodnia pogoda zacznie się psuć, a temperatury będą spadać. W weekend kreski termometrów pokażą maksymalnie 12 stopni Celsjusza. Taka pogoda utrzyma się na Wszystkich Świętych. Według danych RMF początek listopada będzie deszczowy i nieprzyjemny. Pogoda na 1 listopada nie będzie sprzyjają odwiedzaniu grobów. Intensywny wiatr i deszcz towarzyszyć będą nam przez cały weekend. Temperatura może spaść poniżej 10 Celsjusza. W tym roku wybierając się na cmentarze należy pamiętać o ciepłych płaszczach i kurtkach z kapturem oraz parasolach. Przydadzą się także nieprzemakalne, wygodne buty, a w torebce termos ciepłej herbaty. Będzie prawie jak w PRL-u, gdy listopadowa pogoda zaskakiwała chłodem i intensywnym deszczami. O tym, jakie może mieć to konsekwencje dla zdrowia przeczytasz w tekście Poradnika Zdrowie.