Profesjonalny kamieniarz zdradził, czym najlepiej czyścić nagrobek z granitu. Zrezygnuj z tego popularnego środka. Sprawia, że nagrobek bardziej sie brudzi

Oto jak przygotować nagrobek z granitu na Wszystkich Świętych.

Dowiedz się, jakich środków czyszczących użyć, aby nie uszkodzić pomnika.

Unikaj popularnych błędów, które mogą zniszczyć powierzchnię granitu.

Jak wyczyścić nagrobek z granitu?

Październik to miesiąc, w których Polacy odwiedzają groby bliskich i przygotowują je do nadchodzącego święta Wszystkich Świętych. Zanim nastanie 1 listopada to wiele osób chce, aby groby ich najbliższych były czyste i odświeżone.

Czyszczenie grobów zawsze należy rozpocząć od dokładnego usunięcia opadłych liści i gałęzi. Dzięki temu usunięta zostanie wierzchnia warstwa brudu. W następnym kroku warto zmieść kurz i inne nieprzyklejające się zabrudzenia. W tym celu możesz wykorzystać miotełkę lub zwykłe szufelkę.

W Polsce jednym z najczęściej wykorzystywanych materiałów do nagrobków jest granit. Nie jest on tak drogi, jak marmur, a jest bardzo wytrzymały zarówno na fizyczne uszkodzenia, jak i działanie warunków atmosferycznych, takich jak opady deszczu oraz mróz. Granit może czyścić na mokro i przez długie lat będzie on w nienaruszonym stanie.

Do czyszczenia granitowych nagrobków najlepiej sięgnąć po delikatne detergenty wymieszane z wodą. Profesjonalni kamieniarze wskazują, że najlepiej w tym celu sprawdzi się płyn do podłóg, szare mydło lub zwykły płyn do naczyń. Możesz sięgnąć także po domowy sposób z wykorzystaniem sody oczyszczonej. Wystarczy wymieszać ją w wodą w proporcjach 1:2 i dokładnie przemyć całą płytą nagrobną. Soda oczyszczoną możesz umyć także krzyż oraz litery na nagrobku.

Czego unikać podczas czyszczenia nagrobków z granitu?

Eksperci wskazują, że podczas czyszczenia granitowych nagrobków należy unikać ostrych, drucianych szczotek, a także proszków do czyszczenia. Mogą one porysować powierzchnię grobu. Zarysowanego kamienia nie będzie można już naprawić. Częstą praktyką jest także stosowanie past oraz wosków do impregnacji. Wiele osobom wydaje się, że w ten sposób nabłyszczą i odświeżą pomnik. Kamieniarze wskazują jednak, że to poważny błąd. Granik, jako kamień naturalny, absorbuje tłuste formuły przez co powierzchnia robi się kleista. Brud, kurz i zabrudzenia z powietrza łatwiej przyklejają się do tworzywa tworząc nieestetyczne.