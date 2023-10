We Wszystkich Świętych weź na cmentarz szczyptę soli. Pomoże ona w ważnej czynności i sprawi, że zaoszczędzisz pieniądze

Wyjmij to z doniczki. Storczyk będzie uginać się od kwiatów, aż sąsiadki przetrą oczy ze zdumienia. Pielęgnacja storczyków jesienią

Sól na cmentarzu może okazać się bardzo przydatna. Jej obecność nie ma jednak nic wspólnego z przesądami oraz odganianiem złych duchów. Sól ma swoje praktycznie zastosowanie. Skutecznie odstrasza mrówki i inne insekty. Może również pomóc w usuwaniu chwastów. W tym przypadku warto jednak wziąć pod uwagę, że sól rozprawi się także z pożytecznymi roślinami, których nie chcemy usuwać. Niezbyt dobrym pomysłem jest również posypywanie solą nagrobków. W ten sposób możemy uszkodzić płytę. Sól przyda się także przy zapalaniu zniczy. Ten trik pozwoli zaoszczędzić Ci pieniądze i sprawi, że znicze dłużej będą się paliły.

Co zrobić, by znicz dłużej się palił?

Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy są proste sposoby, które sprawią, że znicze będą paliły się dłużej. Okazuje się, że tak i właśnie w tym przypadku sprawdzi się sól. Wystarczy, że rozsypiesz szczyptę soli wokół knota, a przedłuży ona żywotność zniczy. Innym sposobem jest włożenie wkładów do zniczy do zamrażalnika. Dzięki niskiej temperaturze wosk stanie się bardziej twardy, co sprawi, że będzie się dłużej palił.

