Zrób to z hortensjami, a za rok ich kwiaty będą dwa razy większe!

Jesienne prace w ogrodzie koncentrują się przede wszystkim na szykowaniu roślin do nadchodzącej zimy oraz usuwaniu przekwitłych kwiatostanów i suchych pędów. Meteorolodzy wskazują, że w pogodzie czekają nas ostatnie podrygi lata. Początek października może przynieść wyraźne ochłodzenie oraz pierwsze przymrozki. Obserwuj prognozy pogody i zaplanuj prace w ogrodzie.

W przypadku hortensji ochrona przed mrozem i wiatrem skupia się na okrywaniu pędów, a także ocieplaniu korzeni. Do okrywania hortensji najczęściej wykorzystuje się agrowłókninę. Chroni ona przed wiatrem oraz niskimi temperaturami, ale przepuszcza promienie słoneczne oraz wilgoć. Do ochrony korzeni możesz wykorzystać naturalne składniki. Przygotuj łopatę i wokół korzeni hortensji rozsyp niewielkie kopczyki z kory lub torfu. Powinny one mieć około 20 cm wysokości, aby dokładnie zabezpieczyły korzenie. Na wierzchu możesz rozsypać warstwę z szyszek. Ochronią one przed wiatrem i pomogą zachować odpowiednią wilgotność gleby.

Które gatunki hortensji należy okrywać na zimę?

Przede wszystkim przed zimą należy zabezpieczyć młode rośliny. Mają one jest nie do końca wykształcony system korzeniowy i w czasie mrozów potrzebują dodatkowego wsparcia. W przypadku wieloletnich krzewów nie wszystkie gatunki wymagają zabezpieczenia przed zimą.

Hortensja ogrodowa

To gatunek, który cechuje się najmniejszą odpornością na warunki atmosferyczna. Źle znosi mrozy i wiatry. Hortensje ogrodowe kwitną na zeszłorocznych pędów, które mogą zostać zniszczone zima, a przez to nie zakwitną na wiosnę.

Hortensja dębolistna

Ta odmiana również wymaga okrywania na zimę. Jest mało odporna i może przemarzać.

Hortensja bukietowa

To jedna z najpopularniejszych odmian hortensji, jakie może można spotkać w polskich ogrodach. Jest ona dość odporna na mrozy i wieloletnie krzewy nie wymagają okrywania. Warto jedna zabezpieczyć korzenie młodych roślin.

Hortensja pnąca

Również ten gatunek jest mrozoodporny i nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia przed zimą.

