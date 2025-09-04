Jak prawidłowo suszyć hortensje? Trik od ciotki Heni sprawi, że kuliste kwiaty całymi miesiącami będą zdobić wnętrza. Sposób na suszenie hortensji

Suszone hortensje to idealna ozdoba jesiennych bukietów, ale ich przygotowanie wymaga odpowiedniego terminu i narzędzi.

Kwiaty należy ciąć, gdy są w pełni rozkwitu i ubarwione, najlepiej na początku września, używając ostrego i zdezynfekowanego sekatora.

Pędy o długości około 40 cm grupujemy w luźne wiązanki i suszymy do góry nogami w suchym i zacienionym miejscu.

Dowiedz się, jak ten prosty trik zapobiega osypywaniu się kwiatów i ciesz się pięknem hortensji przez całą jesień!

Jak suszyć kwiaty hortensji? Prosty trik, dzięki któremu kwiaty nie zaczną się osypywać

Kwiaty hortensji wyglądają pięknie nie tylko na krzewach, ale także w suszonych bukietach. Świetnie sprawdzają się do jesiennych bukietów, a ich duże, kuliste kwiaty robią wrażenie. Suszenie kwiatów hortensji to nie tylko świetny sposób, aby ozdobić wnętrza na jesień, ale również, aby zatrzymać lato. Suszenie kwiatów hortensji nie jest zadaniem bardzo łatwym, wymaga nieco wiedzy i precyzji, ale zdecydowanie warto.

Suszy się kwiaty cięte, które muszą zostać przygotowane w odpowiednim terminie. Suszenie pąków hortensji wykonuje się w momencie, gdy kwiaty są w rozkwicie oraz w pełni ubarwione. Wiele gatunków hortensji kwitnie jeszcze do wczesnej jesieni, dlatego początek września to idealny termin na ich cięcie. Bardzo ważnym elementem zabiegu jest sekator. Powinien być on dobrze naostrzony oraz zdezynfekowany. Nigdy do cięcia roślin nie używaj sekatora po innych roślinach, zwłaszcza tych, które marniały i chorowały. Grzyby oraz choroby grzybowe mogą być przenoszone właśnie przez sekator. Tnąc łodygi hortensji na suszenie wykonuj na odpowiedniej wysokości. Ucięte pędy powinny mieć około 40 cm wraz z kwiatostanami.

Suszenie kwiatów hortensji krok po kroku

Samo suszenie kwiatów hortensji nie różni się zbytnio od innych roślin. Pocięcie łodygi pogrupuj w niewielkie wiązanki i zwiąż je materiałowych sznurkiem. Ważne jest, aby wiązanie nie było zbyt ciasne i aby nie uszkodziło łodyg. Tak przygotowane bukiety podwieszaj do góry nogami. Wybierz suche i zacienione miejsce. Dzięki temu kwiaty szybko zaczną się suszyć, ale nie będą się nadmiernie kruszyć. Po około 2 tygodniach suszone kwiaty hortensji są gotowe do przyozdobienia Twoje domu.