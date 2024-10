i Autor: goszka/pixabay.com

Wszystkich Świętych 2024

Wrzuć to do znicza, a będzie się o wiele dłużej palić. Domowy sposób, by wydłużyć czas palenia się zniczy na cmentarzu

Co zrobić, aby kupione znicze paliły się dłużej? Okazuje się, że są pewne sposoby, który Ci w tym pomogą. Już niedługo Polacy wyruszą na cmentarze. Dzień Wszystkich Świętych to w naszej tradycji święto wspominania zmarłych. Na grobach stawia się kwiaty i zapala znicze. W okolicy 1 listopada w mediach można znaleźć wiele praktycznych porad, które sprawdzą się na cmentarzu. Jednym z takich trików jest wzięcie na cmentarz odrobiny soli. Wbrew pozorom nie ma to nic wspólnego z przesądami, a ma swoje praktyczne uzasadnienie.