Robię to z wkładami do zniczy na 4 godziny przed wyjściem na cmentarz. Palą się na grobie dłużej niż zwykle. Znicze na Wszystkich Świętych

Robię to z wkładami do zniczy na 4 godziny przed wyjściem na cmentarz. Palą się dłużej niż zwykle

Zbliża się 1 listopada, czyli Wszystkich Świętych - jeden z najważniejszych dni dla katolików. To właśnie wtedy Polacy odwiedzają groby bliskich zmarłych, kładą na nich wiązanki, kwiaty czy inne stroiki, a także zapalają znicze. Znicz na grobie to ważny symbol. Wyraża on pamięć o zmarłej osobie, dlatego zapalając go i stawiając na grobie chcemy, aby palił się możliwie jak najdłużej. Oczywiście możemy kupić jeden z większych zniczy, który z pewnością nie zgaśnie po kilku godzinach. Jednak istnieje jeden sprytny sposób na przedłużenie żywotności zniczy. Warto go wykorzystać przed wyjściem na cmentarz 1 listopada, a z pewnością nie pożałujecie. Czas palenia się zniczy olejowych, woskowych oraz parafinowych można znacznie wydłużyć, jeśli przed wyjściem na cmentarz wyjmiemy nich wkłady i umieścimy je w zamrażarce na około 4 godziny.

Co zrobić, aby znicze paliły się dłużej?

Umieszczenie wkładu znicza w zamrażarce sprawi, że będzie się on palił dłużej niż zwykle. Wynika to z faktu, że zmrożony wosk jest twardszy i bardziej zbity, dzięki czemu topi się dużo wolniej. Również knot po wyjęciu z zamrażarki jest mniej podatny na działanie wysokiej temperatury, co sprawia, że pali się dłużej. Jak jeszcze można przedłużyć spalanie się znicza? Tu pomocna będzie także sól. Do każdego wkładu można wsypać szczyptę soli, która jeszcze bardziej spowolni wypalanie się znicza.

Na co zwrócić uwagę kupując znicze 1 listopada?

Wkład parafinowy czy olejowy powinien być równy, bez żadnych wybrzuszeń czy widocznych na powierzchni pęcherzyków powietrza. To wada produkcyjna i będą palić się źle. Dodatkowo knot w zniczu nie powinien być zbyt cienki (szybko zaleje go topiąca się parafina) ani zbyt gruby, bo znicz wypali się znacznie szybciej. Jest jeszcze jedna ważna zasada. Większy znicz będzie palić się dłużej, bo im więcej materiału – parafiny czy mieszanki olejowej, a także im dłuższy będzie knot, tym wkład dłużej będzie się palił.