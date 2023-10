Połóż to na grobie przed 1 listopada. Tak ochronisz wieńce przed złodziejami. Poradnik na Wszystkich Świętych 2023

Połóż to na grobie przed 1 listopada. Tak ochronisz wieńce przed złodziejami

Ceny wieńców i zniczy w ostatnich miesiącach mocno poszybowały w górę, co na pewno Polacy odczują w okolicy 1 listopada. To wtedy z okazji Wszystkich Świętych udajemy się na cmentarze, aby znicze na grobach bliskich zmarłych i przystroić je pięknymi wiązankami, czy kwiatami. Niestety piękne i wystawne wiązanki mogą szybko stać się łupem cmentarnych złodziei. Na szczęście istnieje sprytny i naprawdę skuteczny sposób na zabezpieczenie wiązanek czy drogich zniczy przed kradzieżą z grobu. Wystarczy, że podpiszesz stelaż wiązanki lakierem do paznokci lub niezmywalnym markerem. Możesz na przykład zapisać tak dedykację dla zmarłego lub po prostu podpisać go imieniem i nazwiskiem pochowanej w grobie osoby. Taki wieniec z pewnością nie zachęci złodzieja, gdyż nie nadaje się już do ponownej sprzedaży.

Skuteczne sposoby na zabezpieczenie przed kradzieżą wieńców i zniczy. Poradnik na Wszystkich Świętych

Istnieje kilka sposobów, które pozwolą skutecznie zabezpieczyć przed kradzieżą wieńce, kwiaty i znicze. Po pierwsze kupując znicze na Wszystkich Świętych, wybierz zalewane, zamiast tych z wymiennym wkładem. Znicz zalewany po wypaleniu staje się zupełnie bezużyteczny i na pewno nie nadaje się do ponownej sprzedaży. Bukiety żywych kwiatów układaj tak, aby ciężko było je wyjąć - połącz ze sobą łodygi, a następnie zasyp wszystko piaskiem lub kamykami. Z pewnością domyślasz się, że nieidealne wiązanki na grób nie będą wyglądać kusząco dla złodzieja. Dlatego, jeśli chcesz je zabezpieczyć przed kradzieżą na cmentarzu, skrop je rozpuszczonym woskiem.

Wszystkich Świętych 2023. Groby znanych Polaków zmarłych w ostatnim roku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.