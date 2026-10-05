Ambona myśliwska runęła razem z 49-latkiem. Drewniany pal wbił się w jego szyję

Dramatyczny wypadek pod Rawiczem w Wielkopolsce: 49-letni mężczyzna, mieszkaniec Wrocławia, uległ poważnym obrażeniom po upadku z uszkodzonej ambony myśliwskiej.

Pomimo wyraźnego ostrzeżenia, konstrukcja runęła, a drewniany pal wbił się w jego szyję, co doprowadziło do krytycznego stanu poszkodowanego.

Poszkodowanego przetransportowano śmigłowcem LPR.

O szczegółach tego zdarzenia piszemy poniżej.

49-latek przyjechał na spotkanie firmowe. Wszedł na uszkodzoną ambonę

Do zdarzenia doszło w piątek, 2 października w województwie wielkopolskim w powiecie rawickim. Jak wynika z pierwszych ustaleń policji, przed godz. 15 49-letni mężczyzna wszedł na znajdującą się w okolicach Sworowa ambonę myśliwską, mimo tego, iż na konstrukcji umieszczona była tabliczka informująca o jej uszkodzeniu.

Chwilę później doszło do groźnego wypadku. Jak relacjonuje portal elka.pl, około trzymetrowa konstrukcja przewróciła się razem z 49-latkiem. Podczas upadku jeden z drewnianych pali wbił się w jego szyję, powodując poważną ranę.

Na miejsce przyleciał śmigłowiec LPR. Ranny trafił do szpitala we Wrocławiu

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Pierwszej pomocy poszkodowanemu udzielili strażacy. Ze względu na charakter obrażeń zdecydowano o wezwaniu Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Poszkodowany 49-letni to mieszkaniec Wrocławia. W okolicach Sworowa w gminie Pakosław, w powiecie rawickim przebywał w związku ze spotkaniem firmowym. Mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala we Wrocławiu. Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności i przebieg tego zdarzenia.

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