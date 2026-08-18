17-letni Szymon oblany benzyną i podpalony. Wiemy, w jakim jest stanie

17-latek trafił do ostrowskiego szpitala 9 sierpnia. Jak przekazała przed weekendem reporterka Radia ESKA, jego stan lekarze określają jako poważny. Nastolatek doznał rozległych oparzeń, które obejmują przede wszystkim tylne partie ciała.

Trafił do nas w stanie średnim, z rozległymi oparzeniami obejmującymi głównie tylne partie ciała. Jest w tej chwili poddawany zabiegom. Jest to początek leczenia rozległego oparzenia, początek długiej drogi. Trudno przewidzieć w tej chwili dokładnie, jak to będzie przebiegało – powiedział Adam Stangret z ostrowskiego szpitala w rozmowie z Radiem ESKA.

Przed nim kolejne zabiegi

Chłopak przeszedł już pierwszy zabieg. Teraz czekają go kolejne etapy leczenia, a później także długa i wymagająca rehabilitacja. Według informacji portalu oparzenia obejmują około 50-60 proc. powierzchni ciała i są oparzeniami pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia. W przypadku tak rozległych obrażeń leczenie może potrwać długo. Lekarze na tym etapie ostrożnie wypowiadają się na temat dalszego przebiegu terapii.

Miał zostać oblany benzyną i podpalony

Przypomnijmy - do dramatycznego zdarzenia doszło 7 sierpnia w Jaworznie podczas urodzinowego spotkania grupy nastolatków. Z informacji przekazanych przez policję wynika, że 17-latek został oblany benzyną, a następnie podpalony. Sytuację opisywaliśmy w tym artykule: Koszmar w Jaworznie. 17-latek oblany benzyną i podpalony przez kolegów. Walczy o życie

Sprawcy mają przedstawiać różne wersje wydarzeń i wzajemnie się oskarżać. Całe zdarzenie zostało nagrane telefonem komórkowym. Z nieoficjalnych ustaleń reportera "SE" wynikało, że motywem sprawców miał być dług.

Poparzony nastolatek zdołał dotrzeć do domu. Próbował schłodzić ciało zimnym prysznicem. Jego zachowanie zaniepokoiło jednak matkę, która wezwała pomoc.

Trzech podejrzanych trafiło do aresztu

W związku ze sprawą policja zatrzymała trzech mężczyzn w wieku od 18 do 20 lat. Podejrzanym przedstawiono zarzuty usiłowania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.