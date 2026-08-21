Maciej Pela w mundurze! Tancerz pokazał zupełnie nowe oblicze

Maciej Pela, eksmałżonek Agnieszki Kaczorowskiej, z którą dzieli się opieką nad córkami, a zawodowo tancerz, zamienił parkiet na poligon! Choreograf, którego widzowie kojarzą przede wszystkim jako byłego partnerka gwiazdy "Klanu", tym razem pokazał się w zupełnie nowym wydaniu. Na planie czwartej edycji "Naszych w mundurach" wystąpił w wojskowym stroju i stanął przed wyzwaniami, które z tańcem mają niewiele wspólnego. Oficjalne materiały stacji TTV odpowiedzialnej za show pokazują Pelę w gronie uczestników nowego sezonu.

Nie będzie to zwykła telewizyjna przebieranka. "Nasi w mundurach" to reality show, w którym znane osoby przechodzą wymagające szkolenie inspirowane wojskową musztrą. Liczą się nie tylko siła i kondycja, ale także odporność psychiczna, działanie pod presją oraz umiejętność współpracy. Nad uczestnikami czuwa kadra związana z Wojskami Specjalnymi, na czele z pułkownikiem Krzysztofem Przepiórką, byłym żołnierzem i dowódcą oddziału bojowego Jednostki Wojskowej GROM.

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Pela i jego koledzy z show-biznesu w mundurach

Kto jeszcze zakłada mundur? Lista nazwisk robi wrażenie. Obok Peli zobaczymy Jakuba Rzeźniczaka, Roberta Karasia, Wojciecha Golę, Pawła Sobierajskiego, Henryka Alczyńskiego, Arka Janiaka, Dominika Abusa oraz Krzysztofa Chojeckiego. Na zdjęciach brakuje tylko Daniela Maryniuka, który miał pojawić się w show, ale... się nie pojawił.

Dla Peli udział w programie może być szczególnie ciekawym sprawdzianem. Tancerz przyzwyczajony jest do pracy nad formą i precyzją, ale wojskowy trening wymaga czegoś więcej: podporządkowania się rozkazom, zimnej głowy i działania jako część zespołu. TTV zapowiada zresztą, że nowa seria będzie także próbą odpowiedzi na pytanie, czym dziś jest męskość, odpowiedzialność i gotowość do działania.

Czy Pela poradzi sobie tam równie dobrze jak na parkiecie? I czy mundur sprawi, że będzie miał jeszcze większe powodzenie u płci przeciwnej? W końcu za mundurem panny sznurem. Tego dowiemy się jesienią. Premierę czwartego sezonu zaplanowano na 3 października 2026 roku, a nowe odcinki mają być emitowane w soboty o godz. 22:00 w TTV.

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