Sąsiedzi zaalarmowali policję. Służby weszły do mieszkania w Tarnowie

Dramatyczne sceny miały miejsce w czwartek, 20 sierpnia, na Osiedlu Legionów Henryka Dąbrowskiego w Tarnowie. Zaniepokojeni przedłużającą się ciszą ze strony sąsiadów mieszkańcy bloku postanowili wezwać odpowiednie służby.

Skierowani pod wskazany adres funkcjonariusze dostali się do wnętrza lokalu, gdzie natrafili na znajdujące się w zaawansowanym stadium rozkładu zwłoki. Zaledwie po chwili potwierdzono, że odnalezione wewnątrz ciała należą do kobiety oraz mężczyzny.

– Policjanci na miejscu ujawnili zwłoki dwóch osób, mężczyzny i kobiety. Prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratora. Na tym etapie wykluczamy udział osób trzecich w zdarzeniu – przekazał aspirant Kamil Wójcik, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

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Zmarli to najprawdopodobniej matka i syn. Prokuratura zleciła sekcję zwłok

Dotychczasowe ustalenia śledczych wskazują na bliskie pokrewieństwo zmarłych. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że ofiary tragedii to kobieta w wieku około 80 lat oraz jej mniej więcej 50-letni syn.

Teren znaleziska został gruntownie przebadany przez śledczych. Mundurowi działają w ścisłym porozumieniu z prokuraturą, aby rzetelnie zabezpieczyć dowody i odtworzyć dokładny przebieg tragicznych wydarzeń w lokalu przy Osiedlu Legionów Henryka Dąbrowskiego.

Na obecną chwilę pracujący na miejscu mundurowi nie wiedzą, co było bezpośrednim powodem zgonu ofiar. Kluczowe odpowiedzi ma przynieść specjalistyczna sekcja zwłok, która zostanie przeprowadzona w najbliższych dniach na wyraźne polecenie miejscowego prokuratora.

Kryminalni uspokajają, że w sprawie nie ma jakichkolwiek śladów wskazujących na udział innych osób w tej tragedii. Oficjalne dochodzenie pozwoli jednak szczegółowo zamknąć postępowanie i wyjaśnić wszystkie wątpliwości dotyczące tych zgonów na tarnowskim osiedlu.

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