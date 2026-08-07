Bułgarski sutener terroryzował kobiety. Jednej usunięto śledzionę

Koszmar kobiet: bicie, groźby i przemoc

Według ustaleń prokuratury Mihail R. od 2014 r. do stycznia 2026 r. zmuszał dwie kobiety – Polkę i Bułgarkę – do prostytucji w Berlinie, Lublinie i Dębicy. Aby je podporządkować, stosował brutalną przemoc: bił, szarpał za włosy i groził podpaleniem domu. Z procederu uczynił stałe źródło dochodu.

Rzecznik tarnowskiej prokuratury Mieczysław Sienicki potwierdził, że Bułgar usłyszał trzy poważne zarzuty.

Dramat w Berlinie. Kobieta straciła śledzionę

Drugi zarzut dotyczy wydarzeń z 2020 r. w Berlinie. To tam – jak ustalili śledczy – Mihail R. ciężko pobił Polkę, aby zmusić ją do prostytucji. Obrażenia były tak poważne, że lekarze musieli usunąć jej śledzionę. To jeden z najbardziej drastycznych elementów sprawy.

Uprowadzenie brata i groźby gwałtu

Trzeci zarzut obejmuje bezprawne pozbawienie wolności i wymuszenie rozbójnicze. W 2025 r. w Warnie w Bułgarii podejrzany uprowadził brata kobiety zmuszanej do prostytucji w Dębicy. Bił go, groził gwałtem i domagał się pieniędzy od jego siostry. Śledczy podkreślają, że działanie sprawcy miało charakter szczególnego udręczenia.

Świadek incognito i poszukiwanie kolejnych ofiar

Prokuratura korzysta w tej sprawie z instytucji świadka incognito. Trwają czynności mające ustalić, czy Bułgar mógł zmuszać do prostytucji także inne kobiety. Śledczy nie wykluczają, że lista ofiar może być dłuższa.

Areszt i surowa kara

Mihail R. został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu od 5 do 25 lat więzienia. Jak ustalono, był już wcześniej karany w Polsce za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

QUIZ. Wiesz, ile lat grozi za to przestępstwo? W kilku przypadkach możesz doznać szoku Pytanie 1 z 20 Jaka kara grozi za dostarczenie alkoholu osobie małoletniej? do 1 roku więzienia do 2 lat więzienia do 3 lat więzienia Następne pytanie