Bułgarski sutener terroryzował kobiety. Jednej usunięto śledzionę

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-08-07 16:53

Prokuratura Okręgowa w Tarnowie oskarżyła 30‑letniego Mihaila R., obywatela Bułgarii, o brutalne zmuszanie kobiet do prostytucji w Polsce, Niemczech i Bułgarii. Śledczy opisują go jako wyjątkowo agresywnego sutenera, który swoje ofiary bił, ciągnął za włosy, groził podpaleniem domu, a nawet doprowadził do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu jednej z kobiet. Mężczyzna trafił już do aresztu.

Zatrzymany mężczyzna w kajdankach. W tle nogi kobiety w czerwonych butach. O brutalnym sutenerze przeczytasz na SE.
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Koszmar kobiet: bicie, groźby i przemoc

Według ustaleń prokuratury Mihail R. od 2014 r. do stycznia 2026 r. zmuszał dwie kobiety – Polkę i Bułgarkę – do prostytucji w Berlinie, Lublinie i Dębicy. Aby je podporządkować, stosował brutalną przemoc: bił, szarpał za włosy i groził podpaleniem domu. Z procederu uczynił stałe źródło dochodu.

Rzecznik tarnowskiej prokuratury Mieczysław Sienicki potwierdził, że Bułgar usłyszał trzy poważne zarzuty.

Dramat w Berlinie. Kobieta straciła śledzionę

Drugi zarzut dotyczy wydarzeń z 2020 r. w Berlinie. To tam – jak ustalili śledczy – Mihail R. ciężko pobił Polkę, aby zmusić ją do prostytucji. Obrażenia były tak poważne, że lekarze musieli usunąć jej śledzionę. To jeden z najbardziej drastycznych elementów sprawy.

Uprowadzenie brata i groźby gwałtu

Trzeci zarzut obejmuje bezprawne pozbawienie wolności i wymuszenie rozbójnicze. W 2025 r. w Warnie w Bułgarii podejrzany uprowadził brata kobiety zmuszanej do prostytucji w Dębicy. Bił go, groził gwałtem i domagał się pieniędzy od jego siostry. Śledczy podkreślają, że działanie sprawcy miało charakter szczególnego udręczenia.

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Świadek incognito i poszukiwanie kolejnych ofiar

Prokuratura korzysta w tej sprawie z instytucji świadka incognito. Trwają czynności mające ustalić, czy Bułgar mógł zmuszać do prostytucji także inne kobiety. Śledczy nie wykluczają, że lista ofiar może być dłuższa.

Areszt i surowa kara

Mihail R. został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu od 5 do 25 lat więzienia. Jak ustalono, był już wcześniej karany w Polsce za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

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