Dramat rodziny Iwony Cygan. Szokująca decyzja sądu po 8 latach procesu w sprawie zabójstwa 17-latki

W piątek, 31 lipca 2026 roku, Sąd Okręgowy w Rzeszowie uniewinnił wszystkich oskarżonych w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. 17-latka została brutalnie zamordowana w 1998 roku i do tej pory nikt nie odpowiedział za jej śmierć. Łącznie 17 podejrzanych zostało oczyszczonych z zarzutów, choć warto podkreślić, że wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Ogłoszenie odbyło się po prawie 28 latach od zbrodni i po 8 latach procesu w związku z głośnym zabójstwem Iwony Cygan, do którego doszło w Szczucinie (woj. małopolskie). Po długim postępowaniu, oskarżonych w tej sprawie zostało 17 osób, w tym 14 emerytowanych i byłych funkcjonariuszy policji. Głównym oskarżonym jest Paweł K., któremu prokuratura postawiła zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Jego ojciec Józef K. odpowiada za współsprawstwo. Wśród oskarżonych jest także koleżanka zamordowanej - Renata G.-D., której zarzucono utrudnianie postępowania karnego i składanie fałszywych zeznań.

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14 funkcjonariuszom policji prokurator zarzucił nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz poplecznictwo, czyli utrudnianie postępowania karnego. Żadna z oskarżonych osób nie przyznała się do zarzucanych jej czynów.

Przypomnijmy, że do zabójstwa 17-latki doszło w nocy z 13 na 14 sierpnia 1998 roku. Ciało znalazł następnego dnia przy wale Wisły w Łęce Szczucińskiej przypadkowy świadek. Z sekcji zwłok wynikało, że dziewczyna została uduszona, a sprawcy upozorowali napaść seksualną. Akt oskarżenia w sprawie zabójstwa Iwony Cygan został sporządzony po ponad 19 latach od zabójstwa, dzięki wytężonej pracy Archiwum X, któremu udało się złamać zmowę milczenia w grudniu 2016 roku. Co teraz? Czy po wyroku sądu nadzieja na rozwikłanie zagadki zgaśnie? Bliscy Iwony Cygan nadal wierzą w sprawiedliwość. Szczegóły poniżej.

Miało być dożywocie, jest uniewinnienie. Prokuratura odwoła się od wyroku? Tajemnica śmierci Iwony Cygan pozostaje nierozwiązana

W procesie dotyczącym zabójstwa Iwony Cygan prokuratura domagała się kary dożywotniego więzienia wobec Pawła K., a dla jego ojca - 25 lat pozbawienia wolności. Wobec pozostałych oskarżonych wnoszono o kary od 2 do 6 lat zamknięcia. Tego samego oczekiwał pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych, czyli rodziny zamordowanej Iwony Cygan. Obrońcy wnieśli z kolei o uniewinnienia swoich klientów.

Ostatecznie sąd stanął po stronie tych drugich, oczyszczając z zarzutów wszystkich 17 oskarżonych. Z uwagi jednak na to, że wyrok jest nieprawomocny, przysługuje od niego odwołanie, które z pewnością złoży prokuratura. Do sprawy będziemy jeszcze wracać.

Galeria zdjęć: Dramat rodziny Iwony Cygan. Szokująca decyzja sądu po 8 latach procesu w sprawie zabójstwa 17-latki

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