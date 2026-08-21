Mandaryna ćwiczy KROKI nawet w domu! Michał Wiśniewski wkroczył do akcji

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-08-21 8:56

Mandaryna już na dobre weszła w tryb "Tańca z Gwiazdami". Choć regularne treningi do programu już trwają, wokalistka najwyraźniej uznała, że każda okazja jest dobra, by poćwiczyć kolejne taneczne kroki. Pokazała zabawne nagranie z domu, na którym nieoczekiwanie pojawił się także Michał Wiśniewski.

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Mandaryna nie zamierza zostawiać niczego przypadkowi. Wokalistka już rozpoczęła intensywne przygotowania do 19. edycji "Tańca z Gwiazdami" i regularnie spotyka się ze swoim partnerem tanecznym, Krystianem Rzymkowskim. Na oficjalnych treningach szlifuje choreografię, pracuje nad techniką i przygotowuje się do występów przed jurorami oraz publicznością.

Wygląda jednak na to, że dla Marty Wiśniewskiej trening nie kończy się wraz z wyjściem z sali. Wręcz przeciwnie! Gwiazda pokazała internautom krótkie nagranie, które w zabawny sposób pokazało, jak bardzo pochłonęło ją taneczne szaleństwo.

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Mandaryna ćwiczy KROKI nawet w domu! Michał Wiśniewski wkroczył do akcji

Mandaryna ćwiczyła w domowym zaciszu, pokazując, że taneczne ruchy można powtarzać praktycznie wszędzie. W pewnym momencie do zabawy dołączył Michał Wiśniewski. Były mąż, a obecnie partner wokalistki, pojawił się obok niej i również dał się wciągnąć w taneczne wygibasy.

Nagranie miało przede wszystkim humorystyczny charakter. Nie chodziło o profesjonalną choreografię, lecz o pokazanie, że Mandaryna jest już tak mocno skupiona na programie, że "Tańca z Gwiazdami" towarzyszy jej nawet w codziennym życiu. Wokalistka najwyraźniej postanowiła wykorzystać każdą chwilę na ćwiczenia. Sala treningowa to jedno, ale własny dom również może zamienić się w parkiet.

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Największą niespodzianką nagrania okazał się oczywiście Michał Wiśniewski. Muzyk nie ograniczył się do roli obserwatora. Gdy Mandaryna zaczęła ćwiczyć, on również pojawił się w kadrze.

Para nie kryła dobrego humoru, a wspólne wygłupy pokazały, że przygotowania Mandaryny do programu mogą być również świetną zabawą. Trudno się jednak dziwić, że Michał został wciągnięty w trening - skoro jego ukochana ćwiczy praktycznie bez przerwy. Będziecie jej kibicować w "Tańcu z Gwiazdami"?

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Uśmiechnięty Michał Wiśniewski i Mandaryna tańczą razem w domu. O ich wspólnych wygłupach przeczytasz na SE.
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MANDARYNA
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