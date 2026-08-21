Mandaryna zaskoczyła swojego partnera z "Tańca z Gwiazdami". Zabrała szpadel na trening!

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Mandaryna szykuje się na podbój parkietu
Oczekiwania wobec Mandaryny są naprawdę ogromne. Fani liczą, że jej doświadczenie związane z hip-hopem pomoże jej szybko odnaleźć się na parkiecie i uczyni z niej jedną z faworytek jesiennej edycji"Tańca z Gwiazdami". Wiśniewska nie zamierza jednak spoczywać na laurach. Artystka daje z siebie wszystko i poświęca mnóstwo czasu na intensywne próby. Jej tanecznym partnerem został o 25 lat młodszy Krystian Rzymkiewicz. Tancerz może pochwalić się imponującym dorobkiem – zwyciężył w programie "You Can Dance", a także wystąpił u boku Alicji Szemplińskiej podczas Eurowizji 2026. Ich współpraca zapowiada się więc niezwykle interesująco.
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Nie uwierzycie, co Mandaryna wozi w bagażniku
Ostatnio Mandaryna zaskoczyła swojego partnera z "Tańca z Gwiazdami". Chwilę po treningu zostali zauważeni ich w towarzystwie menedżerki gwiazdy. W pewnym momencie ukochana lidera Ich Troje otworzyła bagażnik swojego auta i wybuchła śmiechem. Okazało się, że ma w nim konewkę i szpadel! Sytuacja rozbawiła Rzymkiewicza, który chwilę później mocno ją uścisnął i pożegnał. Nie ma wątpliwości, że świetnie się dogadują.
"Taniec z Gwiazdami" - wszystkie pary
Według informacji portalu Kozaczek wszystkie pary jesiennej edycji wyglądają następująco:
- Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
- Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
- Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
- Helena Englert i Roman Osadchiy
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta
- Monika Borzym i Michał Kassin
- Dominik Rupiński i Estelle Francois
- Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
- Matteo Brunetti i Izabela Skierska
- Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka
- Dominik Smaruj i Magdalena Tarnowska
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz