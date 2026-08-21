Mandaryna zaskoczyła swojego partnera z "Tańca z Gwiazdami". Zabrała szpadel na trening!

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-08-21 5:35

Mandaryna już za kilka tygodni zadebiutuje na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Rozpoczęły się już próby przed premierą polsatowskiego show. Partnerka Michała Wiśniewskiego intensywnie trenuje. Ostatnio zaskoczyła swojego tanecznego partnera, Krystiana Rzymkiewicza. Wykonawczyni hitu "Ev'ry Night" zamiast szpilek wozi w aucie... szpadel i konewkę!

Mandaryna szykuje się na podbój parkietu

Oczekiwania wobec Mandaryny są naprawdę ogromne. Fani liczą, że jej doświadczenie związane z hip-hopem pomoże jej szybko odnaleźć się na parkiecie i uczyni z niej jedną z faworytek jesiennej edycji"Tańca z Gwiazdami". Wiśniewska nie zamierza jednak spoczywać na laurach. Artystka daje z siebie wszystko i poświęca mnóstwo czasu na intensywne próby. Jej tanecznym partnerem został o 25 lat młodszy Krystian Rzymkiewicz. Tancerz może pochwalić się imponującym dorobkiem – zwyciężył w programie "You Can Dance", a także wystąpił u boku Alicji Szemplińskiej podczas Eurowizji 2026. Ich współpraca zapowiada się więc niezwykle interesująco.

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Nie uwierzycie, co Mandaryna wozi w bagażniku

Ostatnio Mandaryna zaskoczyła swojego partnera z "Tańca z Gwiazdami". Chwilę po treningu zostali zauważeni ich w towarzystwie menedżerki gwiazdy. W pewnym momencie ukochana lidera Ich Troje otworzyła bagażnik swojego auta i wybuchła śmiechem. Okazało się, że ma w nim konewkę i szpadel! Sytuacja rozbawiła Rzymkiewicza, który chwilę później mocno ją uścisnął i pożegnał. Nie ma wątpliwości, że świetnie się dogadują. 

"Taniec z Gwiazdami" - wszystkie pary

Według informacji portalu Kozaczek wszystkie pary jesiennej edycji wyglądają następująco:

  1. Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
  2. Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
  3. Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
  4. Helena Englert i Roman Osadchiy
  5. Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta
  6. Monika Borzym i Michał Kassin
  7. Dominik Rupiński i Estelle Francois
  8. Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
  9. Matteo Brunetti i Izabela Skierska
  10. Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka
  11. Dominik Smaruj i Magdalena Tarnowska
  12. Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz
Mandaryna i tancerz Krystian Rzymkiewicz przy aucie. Artystka trzyma zieloną konewkę. O kulisach treningów dowiesz się w SE.
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