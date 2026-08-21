Mandaryna zaskoczyła swojego partnera z "Tańca z Gwiazdami". Zabrała szpadel na trening!

Mandaryna szykuje się na podbój parkietu

Oczekiwania wobec Mandaryny są naprawdę ogromne. Fani liczą, że jej doświadczenie związane z hip-hopem pomoże jej szybko odnaleźć się na parkiecie i uczyni z niej jedną z faworytek jesiennej edycji"Tańca z Gwiazdami". Wiśniewska nie zamierza jednak spoczywać na laurach. Artystka daje z siebie wszystko i poświęca mnóstwo czasu na intensywne próby. Jej tanecznym partnerem został o 25 lat młodszy Krystian Rzymkiewicz. Tancerz może pochwalić się imponującym dorobkiem – zwyciężył w programie "You Can Dance", a także wystąpił u boku Alicji Szemplińskiej podczas Eurowizji 2026. Ich współpraca zapowiada się więc niezwykle interesująco.

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Nie uwierzycie, co Mandaryna wozi w bagażniku

Ostatnio Mandaryna zaskoczyła swojego partnera z "Tańca z Gwiazdami". Chwilę po treningu zostali zauważeni ich w towarzystwie menedżerki gwiazdy. W pewnym momencie ukochana lidera Ich Troje otworzyła bagażnik swojego auta i wybuchła śmiechem. Okazało się, że ma w nim konewkę i szpadel! Sytuacja rozbawiła Rzymkiewicza, który chwilę później mocno ją uścisnął i pożegnał. Nie ma wątpliwości, że świetnie się dogadują.

"Taniec z Gwiazdami" - wszystkie pary

Według informacji portalu Kozaczek wszystkie pary jesiennej edycji wyglądają następująco:

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka Helena Englert i Roman Osadchiy Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta Monika Borzym i Michał Kassin Dominik Rupiński i Estelle Francois Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko Matteo Brunetti i Izabela Skierska Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka Dominik Smaruj i Magdalena Tarnowska Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz