Fenomen, który trwa od ponad ćwierć wieku. Pamiętacie początki "M jak miłość"?

"M jak miłość" to bez wątpienia jeden z największych fenomenów w historii polskiej telewizji. Serial, którego premierowy odcinek wyemitowano 4 listopada 2000 roku, od ponad 25 lat gości w domach milionów Polaków, stając się niemal częścią ich życia. Produkcja stworzona przez Ilonę Łepkowską i Tadeusza Lampkę od samego początku biła rekordy popularności, a w szczytowym momencie, w marcu 2005 roku, jeden z odcinków zgromadził przed telewizorami niewiarygodną widownię ponad 12,5 miliona widzów.

Fabuła serialu od początku skupiała się na losach kilkupokoleniowej rodziny Mostowiaków, której sercem był dom w malowniczej Grabinie. Widzowie poznali seniorów rodu, Barbarę i Lucjana, w momencie, gdy obchodzili 40. rocznicę ślubu. To właśnie wokół nich i ich czwórki dorosłych dzieci - Marii, Marty, Marka i Małgorzaty - toczyła się akcja, która przez lata rozrosła się o dziesiątki nowych wątków, miłości, dramatów i wzruszeń.

M jak miłość. Tak Teresa Lipowska obchodziła urodziny na planie serialu

Ikony polskiej telewizji. Kto przez lata tworzył obsadę "M jak miłość"?

Przez ćwierć wieku przez plan serialu przewinęły się setki aktorów, jednak to właśnie ta pierwsza, oryginalna obsada na zawsze zapisała się w pamięci widzów. W role nestorów rodu, Barbary i Lucjana Mostowiaków, wcielili się Teresa Lipowska oraz nieodżałowany Witold Pyrkosz. Ich kreacje stały się symbolem ciepła, rodzinnych wartości i miłości, która przetrwa każdą burzę.

W ich dzieci wcielili się równie znakomici aktorzy. Małgorzata Pieńkowska zagrała najstarszą córkę, Marię, a Dominika Ostałowska wcieliła się w dumną sędzię Martę. Rolę jedynego syna, Marka, powierzono Kacprowi Kuszewskiemu, a najmłodszą latorośl, Małgorzatę, zagrała Joanna Koroniewska. Ogromną popularność zdobyli również bracia Marcin i Rafał Mroczkowie, którzy jako synowie Marii, Piotr i Paweł Zduńscy, dorastali na oczach całej Polski. U ich boku szybko pojawiły się inne kluczowe postacie, takie jak Kinga, grana przez Katarzynę Cichopek, czy Magdalena, w którą wcieliła się Anna Mucha. Nie można zapomnieć o tragicznej postaci Hanki Mostowiak, w którą brawurowo wcielała się Małgorzata Kożuchowska.

Niesamowite metamorfozy gwiazd serialu. Zobacz, jak aktorzy zmienili się przez lata

Ponad 25 lat na ekranie to czas, który pozostawia ślad nie tylko w sercach widzów, ale także na twarzach aktorów. Wiele gwiazd "M jak miłość" zaczynało swoją przygodę z serialem jako bardzo młodzi ludzie, niemal nastolatkowie. Na oczach milionów przechodzili życiowe i wizualne przemiany, dojrzewali, zakładali rodziny i zmieniali się nie do poznania.

Czas odmienił każdego z nich. Niektórych, jak Witolda Pyrkosza, niestety nie ma już wśród nas, ale pamięć o jego roli wciąż jest żywa. Inni kontynuują swoją przygodę z serialem, pokazując, jak ich bohaterowie, a także oni sami, poradzili sobie z upływem lat. Jak bardzo zmienili się ulubieni bohaterowie? Przekonajcie się sami, zaglądając do naszej galerii zdjęć. Porównanie ich wizerunków sprzed lat z aktualnymi fotografiami może naprawdę zaskoczyć.