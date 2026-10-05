12 lat bez Anny Przybylskiej. Dzieci aktorki wspominają ukochaną mamę

Mija 12 lat od śmierci Anny Przybylskiej. Miała 35 lat

Mało kto cieszył się tak wielką sympatią Polaków, jak Anna Przybylska. Chociaż nie była zawodowa aktorką, widzowie pokochali ją za naturalność oraz ogromny urok, który widoczny był również na ekranie. Miała też bardzo duży dystans do siebie oraz do swojej popularności i całego show-biznesu. Mimo sukcesów dla wielu pozostała po prostu "dziewczyną z sąsiedztwa".

Przez ponad dekadę tworzyła szczęśliwy związek z Jarosławem Bieniukiem. Para doczekała się trojga dzieci: Oliwii, Szymona oraz Jana. Rodzinne szczęście przerwała choroba. W 2013 roku okazało się, że aktorka zmaga się z rakiem trzustki.

Anna Przybylska zmarła 5 października 2014 roku. Zaledwie tygodni dzieliło ją od 36. urodzin. Pogrzeb ulubienicy widzów odbył się w czwartek, 9 października, na Cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni Oksywie. Została pochowana w białej trumnie w grobie ojca, komandora porucznika Bogdana Przybylskiego, który również zmarł przedwcześnie w wyniku choroby nowotworowej.

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Bliscy wspominają Annę Przybylską w rocznicę jej śmierci

Mijają kolejne lata od przedwczesnej śmierci aktorki, a pamięć o niej nie ginie. Na grobie Przybylskiej wciąż pojawiają się znicze i świeże kwiaty przynoszone przez fanów. W dniu dwunastej rocznicy dzieci gwiazdy "Złotopolskich" wspomniały ją w swoich mediach społecznościowych.

Oliwia Bieniuk, najstarsza z rodzeństwa, zamieściła w instagramowej relacji wspólne zdjęcie z mamą. Jej młodszy brat udostępnił rodzinną sesję zdjęciową wykonaną dla popularnego magazynu. Szymon dodał również nagranie z domowego archiwum. Widać na nim kilkuletniego chłopca w ramionach ukochanej mamy.

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