Izabela Kuna pokazała swoją 30-letnią córkę! Tak razem tańcowały w "Tańcu z Gwiazdami". Podobna do mamy?

Izabela Kuna z córką w "Tańcu z Gwiazdami". Kim jest Nadia Kurzelewska?

Izabela Kuna w 5. odcinku "Tańca z Gwiazdami" przeżyła jeden z najbardziej wzruszających momentów tej edycji (obecnie emitowana jest już 19. odsłona show Polsatu). W rodzinnym odcinku aktorka zaprosiła na parkiet swoją 30-letnią córkę Nadię Kurzelewską. Razem z Michałem Bartkiewiczem zaprezentowali energetyczną salsę, która spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem widzów i jurorów. Trio otrzymało 35 punktów. Dla Kuny nie był to jednak po prostu kolejny występ. Jeszcze przed wejściem na parkiet aktorka nie kryła łez, a później przyznała, że możliwość zatańczenia z własnym dzieckiem była dla niej wyjątkowym przeżyciem.

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Kim jest Nadia? Córka Izabeli Kuny z jej pierwszego małżeństwa z Dariuszem Kurzelewskim urodziła się w 1996 roku i, w przeciwieństwie do sławnej mamy, przez lata konsekwentnie trzymała się z dala od show-biznesu. Wiadomo, że interesuje się sztuką wizualną, a część swojego życia spędziła w Australii, gdzie studiowała. Nadia ma za sobą także epizody aktorskie, jednak nie zdecydowała się na karierę przed kamerą.

Pojawienie się 30-latki w "Tańcu z Gwiazdami" było więc sporą niespodzianką. Sama na co dzień unika medialnego rozgłosu, ale dla mamy zrobiła wyjątek. Po występie obie panie podkreślały, że wspólny taniec był dla nich przede wszystkim dobrą zabawą i wyjątkowym doświadczeniem. Kuna mówiła o ogromnym wzruszeniu, a Nadia przyznała, że występ z mamą i Michałem Bartkiewiczem to coś bardzo pozytywnego choć nie obyło się bez potknięć.

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Odcinek rodzinny "Tańca z Gwiazdami". Kto z kim tańczył? Kto odpadł?

Punkty jurorów w 5. odcinku "Tańca z Gwiazdami":

Mandaryna z synem i Krystian Rzymkiewicz - 40 pkt

Krzysztof Kwiatkowski z narzeczoną i Sara Janicka - 38 pkt

Helena Englert z tatą i Roman Osadchiy - 38 pkt

Piotr "Guma" Gumulec z bratem i Julia Suryś-Stromecka - 37 pkt

Jasper Sołtysiewicz z siostrą i Daria Syta-Grobelna - 35 pkt

Dominik Smaruj z żoną i Magdalena Tarnowska - 35 pkt

Izabela Kuna z córką i Michał Bartkiewicz - 35 pkt

Dominik Rupiński z babcią i Estelle François - 34 pkt

Joanna Jędrzejczyk ze szwagrem i Kamil Kuroczko - 33 pkt

W 5. odcinku show nikt nie odpadł - formuła programu zakłada, że uczestnicy epizodów rodzinnych przechodzą dalej, a punkty liczą się w kolejnym odcinku.

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Zobacz więcej zdjęć. Izabela Kuna pokazała swoją 30-letnią córkę w "Tańcu z Gwiazdami". Nadia jest podobna do mamy?

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