"Taniec z Gwiazdami" - kto odpadł w odcinku rodzinnym? Zapadł werdykt!

"Taniec z Gwiazdami" - odcinek rodzinny

Zgodnie z tradycją, uczestnicy zaprosili na parkiet swoich bliskich. W piątym odcinku programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" gwiazdy nie tańczyły w duetach z profesjonalistami, ale w triach - również z ważnymi dla siebie osobami. Kto zaprezentował się przed jury i widownią?

Oto skład odcinka rodzinnego:

Krzysztof Kwiatkowski z partnerką Zofią Nowakowską oraz Sara Janicka

Marta "Mandaryna" Wiśniewska z synem Xavierem Wiśniewskim oraz Krystian Rzymkiewicz

Piotr "Guma" Gumulec z bratem Bartoszem oraz Julia Suryś-Stromecka

Helena Englert z tatą Janem Englertem oraz Roman Osadchiy

Jasper Sołtysiewicz z siostrą Kaliną oraz Daria Syta-Grobelna

Dominik Rupiński z babcią Aldoną oraz Estelle François

Joanna Jędrzejczyk ze szwagrem Krzysztofem oraz Kamil Kuroczko

Dominik Smaruj z żoną Urszulą oraz Magda Tarnowska

Izabela Kuna z córką Nadią oraz Michał Bartkiewicz.

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Kto odpadł z programu? Zaskoczenie w studiu Polsatu

Były łzy wzruszenia, było dużo śmiechu, była nawet śpiewająca Iwona Pavlović. Po ostatnim występie produkcja "Tańca z Gwiazdami" podliczyła oceny jurorów i głosy telewidzów. Kto 4 października odpadł z dalszej walki o Kryształową Kulę?

Decyzją telewizji Polsat nikt nie pożegnał się z programem. Podobnie jak w poprzednich sezonach, wszystkie głosy z odcinka rodzinnego przejdą na kolejny tydzień.

Punkty jurorów:

Mandaryna z synem i Krystian Rzymkiewicz - 40 pkt

Krzysztof Kwiatkowski z narzeczoną i Sara Janicka - 38 pkt

Helena Englert z tatą i Roman Osadchiy - 38 pkt

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka - 37 pkt

Jasper Sołtysiewicz z siostrą i Daria Syta-Grobelna - 35 pkt

Dominik Smaruj z żoną i Magdalena Tarnowska - 35 pkt

Izabela Kuna z córką i Michał Bartkiewicz - 35 pkt

Dominik Rupiński z babcią i Estelle François - 34 pkt

Joanna Jędrzejczyk ze szwagrem i Kamil Kuroczko - 33 pkt

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Aktualne wyniki. Oni walczą o Kryształową Kulę

W kolejnym odcinku zatańczą:

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka

Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka

Helena Englert i Roman Osadchiy

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna

Dominik Rupiński i Estelle François

Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko

Dominik Smaruj i Magda Tarnowska

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz.

Z programu w poprzednich odcinkach odpadli:

10. miejsce - Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka

11. miejsce - Matteo Brunetti i Izabela Skierska

12. miejsce - Monika Borzym i Michał Kassin.

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