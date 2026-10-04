"Taniec z Gwiazdami" - kto odpadł w odcinku rodzinnym? Zapadł werdykt!

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-10-04 22:36

Za nami odcinek rodzinny kolejnej edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Uczestnicy zaprezentowali się przed jurorami i telewidzami w towarzystwie swoich bliskich. W studiu show nie brakowało wzruszeń, ale punkty jury i głosy widzów musiały zostać zliczone. Kto pożegnał się z rywalizacją o Kryształową Kulę?

"Taniec z Gwiazdami" - odcinek rodzinny

Zgodnie z tradycją, uczestnicy zaprosili na parkiet swoich bliskich. W piątym odcinku programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" gwiazdy nie tańczyły w duetach z profesjonalistami, ale w triach - również z ważnymi dla siebie osobami. Kto zaprezentował się przed jury i widownią?

Oto skład odcinka rodzinnego:

  • Krzysztof Kwiatkowski z partnerką Zofią Nowakowską oraz Sara Janicka
  • Marta "Mandaryna" Wiśniewska z synem Xavierem Wiśniewskim oraz Krystian Rzymkiewicz
  • Piotr "Guma" Gumulec z bratem Bartoszem oraz Julia Suryś-Stromecka
  • Helena Englert z tatą Janem Englertem oraz Roman Osadchiy
  • Jasper Sołtysiewicz z siostrą Kaliną oraz Daria Syta-Grobelna
  • Dominik Rupiński z babcią Aldoną oraz Estelle François
  • Joanna Jędrzejczyk ze szwagrem Krzysztofem oraz Kamil Kuroczko
  • Dominik Smaruj z żoną Urszulą oraz Magda Tarnowska
  • Izabela Kuna z córką Nadią oraz Michał Bartkiewicz.

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Kto odpadł z programu? Zaskoczenie w studiu Polsatu

Były łzy wzruszenia, było dużo śmiechu, była nawet śpiewająca Iwona Pavlović. Po ostatnim występie produkcja "Tańca z Gwiazdami" podliczyła oceny jurorów i głosy telewidzów. Kto 4 października odpadł z dalszej walki o Kryształową Kulę?

Decyzją telewizji Polsat nikt nie pożegnał się z programem. Podobnie jak w poprzednich sezonach, wszystkie głosy z odcinka rodzinnego przejdą na kolejny tydzień.

Punkty jurorów:

  • Mandaryna z synem i Krystian Rzymkiewicz - 40 pkt
  • Krzysztof Kwiatkowski z narzeczoną i Sara Janicka - 38 pkt
  • Helena Englert z tatą i Roman Osadchiy - 38 pkt
  • Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka - 37 pkt
  • Jasper Sołtysiewicz z siostrą i Daria Syta-Grobelna - 35 pkt
  • Dominik Smaruj z żoną i Magdalena Tarnowska - 35 pkt
  • Izabela Kuna z córką i Michał Bartkiewicz - 35 pkt
  • Dominik Rupiński z babcią i Estelle François - 34 pkt
  • Joanna Jędrzejczyk ze szwagrem i Kamil Kuroczko - 33 pkt

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Śpiewająca kobieta i Kryształowa Kula. Na miniaturach Julia Żugaj i Krzysztof Ibisz. O show przeczytasz na SE.
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Aktualne wyniki. Oni walczą o Kryształową Kulę

W kolejnym odcinku zatańczą:

  • Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
  • Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
  • Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
  • Helena Englert i Roman Osadchiy
  • Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
  • Dominik Rupiński i Estelle François
  • Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
  • Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
  • Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz.

Z programu w poprzednich odcinkach odpadli:

  • 10. miejsce - Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka 
  • 11. miejsce - Matteo Brunetti i Izabela Skierska
  • 12. miejsce - Monika Borzym i Michał Kassin.

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