"Taniec z Gwiazdami" - kto odpadł w odcinku rodzinnym? Zapadł werdykt!

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"Taniec z Gwiazdami" - odcinek rodzinny
Zgodnie z tradycją, uczestnicy zaprosili na parkiet swoich bliskich. W piątym odcinku programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" gwiazdy nie tańczyły w duetach z profesjonalistami, ale w triach - również z ważnymi dla siebie osobami. Kto zaprezentował się przed jury i widownią?
Oto skład odcinka rodzinnego:
- Krzysztof Kwiatkowski z partnerką Zofią Nowakowską oraz Sara Janicka
- Marta "Mandaryna" Wiśniewska z synem Xavierem Wiśniewskim oraz Krystian Rzymkiewicz
- Piotr "Guma" Gumulec z bratem Bartoszem oraz Julia Suryś-Stromecka
- Helena Englert z tatą Janem Englertem oraz Roman Osadchiy
- Jasper Sołtysiewicz z siostrą Kaliną oraz Daria Syta-Grobelna
- Dominik Rupiński z babcią Aldoną oraz Estelle François
- Joanna Jędrzejczyk ze szwagrem Krzysztofem oraz Kamil Kuroczko
- Dominik Smaruj z żoną Urszulą oraz Magda Tarnowska
- Izabela Kuna z córką Nadią oraz Michał Bartkiewicz.
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Kto odpadł z programu? Zaskoczenie w studiu Polsatu
Były łzy wzruszenia, było dużo śmiechu, była nawet śpiewająca Iwona Pavlović. Po ostatnim występie produkcja "Tańca z Gwiazdami" podliczyła oceny jurorów i głosy telewidzów. Kto 4 października odpadł z dalszej walki o Kryształową Kulę?
Decyzją telewizji Polsat nikt nie pożegnał się z programem. Podobnie jak w poprzednich sezonach, wszystkie głosy z odcinka rodzinnego przejdą na kolejny tydzień.
Punkty jurorów:
- Mandaryna z synem i Krystian Rzymkiewicz - 40 pkt
- Krzysztof Kwiatkowski z narzeczoną i Sara Janicka - 38 pkt
- Helena Englert z tatą i Roman Osadchiy - 38 pkt
- Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka - 37 pkt
- Jasper Sołtysiewicz z siostrą i Daria Syta-Grobelna - 35 pkt
- Dominik Smaruj z żoną i Magdalena Tarnowska - 35 pkt
- Izabela Kuna z córką i Michał Bartkiewicz - 35 pkt
- Dominik Rupiński z babcią i Estelle François - 34 pkt
- Joanna Jędrzejczyk ze szwagrem i Kamil Kuroczko - 33 pkt
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Aktualne wyniki. Oni walczą o Kryształową Kulę
W kolejnym odcinku zatańczą:
- Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
- Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
- Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
- Helena Englert i Roman Osadchiy
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
- Dominik Rupiński i Estelle François
- Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
- Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz.
Z programu w poprzednich odcinkach odpadli:
- 10. miejsce - Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka
- 11. miejsce - Matteo Brunetti i Izabela Skierska
- 12. miejsce - Monika Borzym i Michał Kassin.