Rodzina Turnauów skrywa więcej, niż można było przypuszczać! Kondrat to dopiero początek

Zaczęło się od Marka Kondrata. Potem wyszło na jaw, że w rodzinie Turnauów jest kolejna aktorka

Nazwisko Turnau od dekad jest mocno zapisane w polskiej kulturze. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli rodu jest Grzegorz Turnau - kompozytor, pianista i wokalista, którego piosenki zna kilka pokoleń słuchaczy. Artysta urodził się w Krakowie, choć jego rodzina ma również warszawskie korzenie. Muzyka towarzyszyła mu od najmłodszych lat. Jako dziecko rozpoczął naukę gry na fortepianie, a część młodości spędził w Wielkiej Brytanii, gdzie uczył się w Bedford School. Po powrocie do Polski rozpoczął studia, jednak ostatecznie nie ukończył ani kierunku muzycznego, ani anglistyki. Nie przeszkodziło mu to jednak w zbudowaniu imponującej kariery.

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Kondrat starszy o 38 lat, Turnau i młodsza aktorka. W tej rodzinie nie brakuje emocji

Grzegorz Turnau działa nie tylko na scenie. Od lat interesuje się również winem i jest współwłaścicielem winnicy w Baniewicach. Wcześniej związany był także z krakowską kawiarnią Nowa Prowincja przy ul. Brackiej. Prywatnie jest mężem flecistki Maryny Barfuss, która pojawiała się również na jego płytach. Para doczekała się córki Antoniny.

To właśnie ona stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób młodszego pokolenia rodziny. Antonina Turnau urodziła się w 1988 roku i od dziecka dorastała w artystycznym środowisku. Zdecydowała się rozwijać własną karierę, m.in. jako aktorka teatralna. Pracowała również w Radiu Kraków, gdzie prowadziła audycję poświęconą kulturze. Ma na swoim koncie także działalność literacką - wspólnie z Michałem Rusinkiem napisała książkę "Prowincjonalne zagadki kryminalne".

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Największe zainteresowanie mediów wzbudziło jednak jej życie osobiste. W 2015 roku Antonina poślubiła Marka Kondrata. Aktor był starszy od niej o 38 lat, a dodatkowo znał jej ojca. Różnica wieku stała się wówczas jednym z najczęściej komentowanych tematów. Para nie zniknęła jednak z życia publicznego i z czasem udowodniła, że zamierza budować wspólną przyszłość. W 2018 roku na świat przyszła ich córka Helenka.

Na tym rodzinne zawiłości się nie kończą. Młodszym bratem Grzegorza Turnaua jest Michał, który zawodowo zajmuje się produkcją i organizacją nagrań oraz pracuje przy impresariacie brata. Ma również doświadczenie przy produkcjach filmowych.

Michał także związał swoje życie z aktorką. Gdy miał 43 lata, poślubił 28-letnią wówczas Hannę Turnau. Dziś aktorka ma na koncie role m.in. w "M jak miłość", "Leśniczówce" oraz "Koronie królów". Jakiś czas temu ponownie zrobiło się o niej głośno za sprawą nagrania z Krupówek, które sama opublikowała w mediach społecznościowych.

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