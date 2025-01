Grzegorz Turnau w żałobie, jego ojciec nie żyje. Już wiadomo, co z pogrzebem - rodzina przekazała prośbę do żałobników

Ojciec bił go pasem za kino. Jest legendą polskiego filmu i sceny. Sercem na zawsze pozostał na Śląsku

Do mediów trafiły bardzo smutne informacje. Grzegorz Turnau stracił ojca. Zmarł matematyk i pedagog Stefan Turnau. Naukowiec miał 93 lata. Odszedł 18 stycznia 2025 r. Już wiadomo, co z pogrzebem - rodzina ma prośbę do żałobników.

Nie żyje Stefan Turnau

Informację o śmierci 93-letniego Stefana Turnaua podał Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Na facebookowym profilu oddziału pojawił się wpis:

Ze smutkiem informujemy, że w sobotę 18 stycznia 2025 r. zmarł Profesor Stefan Turnau, dydaktyk matematyki, wieloletni pracownik Uniwersytetu Pedagogicznego (obecnie: UKEN) w Krakowie i Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W poście przekazano wieści o pogrzebie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 3 lutego 2025 r. o godz. 12.20 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie - czytamy.

Rodzina Turnaua ma prośbę do żałobników

Jak czytamy w komunikacie Uniwersytetu Rzeszowskiego, rodzina zmarłego przekazała prośbę do żałobników. W tym trudnym czasie prosi o nieskładanie kondolencji, a także o datki na cele charytatywne - zamiast kwiatów zazwyczaj przynoszonych na pogrzeb. Najbliżsi matematyka mieli wspomnieć o składaniu datków na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i Hospicjum św. Łazarza.

18 stycznia 2025 roku zmarł w wieku 93 lat Profesor STEFAN TURNAU profesor matematyki dydaktyk wychowawca i nauczyciel wieloletni wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego i krakowskiego Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej Nestor naszego rodu Żegnamy go ze smutkiem i wdzięcznością. (...) Zamiast kwiatów i kondolencji rodzina prosi o wsparcie WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY i Hospicjum Św. Łazarza - informuje uniwersytet.

Na stronie można znaleźć też garść informacji o zmarłym.

Profesor Stefan Turnau był emerytowanym profesorem Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 1995-2006 pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Matematyki WSP w Rzeszowie (od 2001 Uniwersytetu Rzeszowskiego). Był kierownikiem Zakładu Informatyki, a także Zakładu Metodologii Badań nad Nauczaniem Matematyki. (...) Profesor pozostawił po sobie bogaty dorobek naukowy. Jest autorem bądź współautorem ponad 250 publikacji - czytamy.

Kim był Stefan Turnau? Tak wspomina go syn

Stefan Turnau był wybitnym matematykiem, doktorem habilitowanym. Prywatnie był mężem i ojcem czterech synów. Jednym z nich jest właśnie Grzegorz Turnau. Naukowiec był też dziadkiem Antoniny Turnau, która od kilku lat jest żoną Marka Kondrata.

Tato zaglądał do kuchni, patrzył na mnie i pytał, co dziś osiągnąłem. Nie bardzo umiałem mu wytłumaczyć, że ja coś jednak osiągam, tylko inaczej – pomału i niekoniecznie w ciągu dnia - wspominał Grzegorz Turnau w rozmowie z "Twoim Imperium".

