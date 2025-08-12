Bratowa teścia Kondrata zrzuciła wszystko. I pokazała też wszystko. Mamy ZDJĘCIA!

Jak się okazuje aktorka znana szerszej publiczności głównie z "M jak miłość", postanowiła spędzić wolne chwile w wyjątkowo swobodnym stylu. W mediach społecznościowych pokazała kadry, które w jednej chwili stały się hitem internetu.

Gwiazda "M jak miłość" pokazała wszystko

Fani aktorki, związanej z rodziną Marka Kondrata, doskonale wiedzą, że w jej mediach społecznościowych nie brakuje zdjęć z podróży. Tym razem jednak Hanna Turnau, żona brata Grzegorza Turnaua, poszła o krok dalej. Publikacja nowej fotografii, wykonanej na plaży, w mgnieniu oka przyciągnęła komentatorów. Jedni pisali o "wakacjach marzeń" i "uroku naturalności", inni wprost przyznawali, że nie spodziewali się zobaczyć jej w takim wydaniu.

Kadr, o którym mowa, został wykonany w scenerii rodem z pocztówki - błękitne niebo, złoty piasek i spokój daleki od miejskiego zgiełku. Jednak to nie krajobraz był głównym powodem, dla którego zdjęcie stało się hitem sieci. Wzrok internautów skupił się na samej bohaterce. Na zdjęciu widać, że aktorka postawiła na absolutną swobodę i pełną beztroskę, rezygnując z garderoby, a to co trzeba, zasłoniła tylko długimi włosami.

Turnau znów ma ustach wszystkich

Nie da się ukryć, że Hanna Turnau od lat wyróżnia się na tle koleżanek z branży. Znamy ją z ról w "M jak miłość", "Koronie królów" ale także z tego, że potrafi przełamywać schematy. Choć w życiu prywatnym strzeże swojej intymności, tym razem postanowiła zrobić wyjątek i uchylić drzwi do swojego wakacyjnego świata.

To, co zobaczyli fani, nie pozostawiało wątpliwości - Hanna potrafi bawić się modą (a czasem jej brakiem), plażą, morze, słońcem i już wiadomo, że nie boi się odważnych kadrów. Choć trzeba przyznać, że to pierwszy raz, kiedy gwiazda "M jak miłość" pokazała tak dużo - zobacz TO pod tekstem. Gwarantujemy - łatwo o tym zdjęciu nie zapomnicie.

Sonda Marek Kondrat i Antonina Turnau. Lubisz tę parę? Tak, są cudowni Mam innych ulubieńców Trudno powiedzieć