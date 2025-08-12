Ten wpis Anity Werner poruszył tysiące osób. Nikt się tego nie spodziewał!

Julita Buczek
2025-08-12 17:46

Anita Werner i jej ukochany Michał Kołodziejczyk właśnie zakończyli swoją trzytygodniową podróż na Hawaje. Dziennikarka przez cały wyjazd dzieliła się w mediach społecznościowych zdjęciami i nagraniami z rajskich plaż, wulkanicznych krajobrazów i hawajskiej kultury, czym zachwyciła tysiące fanów. Teraz przyszedł czas na pożegnanie z wyspami i podsumowanie tej wyjątkowej przygody.

Gwiazda TVN-u od dawna znana jest z zamiłowania do podróży, a jej profile w mediach społecznościowych są pełne inspirujących kadrów z różnych zakątków świata. Tym razem Anita Werner i jej partner postawili na egzotyczny kierunek, Hawaje, archipelag, który od lat uchodzi za symbol raju na ziemi. Podczas pobytu para nie tylko wypoczywała, ale też eksplorowała wyspy, poznając lokalne tradycje i wyjątkową przyrodę.

Anita Werner w poruszającym wyznaniu. Fani jej za to dziękują!

Po trzech tygodniach intensywnych wrażeń Anita Werner opublikowała w sieci wpis, w którym podziękowała Hawajom za gościnę i niezapomniane chwile.

Mahalo, Hawaje! Mahalo, czyli „dziękujemy”! Te ostatnie trzy tygodnie to był piękny czas. Pozostaje mi tylko napisać: Live Aloha! „Live Aloha”, czyli „żyj w duchu Aloha”. „Aloha” to wieloznaczny wyraz, który w języku hawajskim może oznaczać zarówno powitanie, jak i pożegnanie, a także miłość i pokój. To także styl życia, który łączy te wartości z szacunkiem do oceanu, tradycji i radości z życia na Hawajach - napisała w sieci gwiazda TVN.

Wraz z emocjonalnym wpisem zamieściła serię zdjęć przedstawiających rajskie krajobrazy, od turkusowych wód oceanu, przez bujną roślinność, po malownicze zachody słońca. Nie zabrakło też kadrów z wycieczek helikopterem, pieszych wędrówek po wulkanicznych szlakach oraz spotkań z lokalnymi mieszkańcami.

Reakcja fanów była natychmiastowa. Pod postem pojawiły się setki komentarzy, w których internauci dziękowali Werner za możliwość "podróżowania razem z nią" i czerpania inspiracji. Nie brakowało także głosów, że wyjazd Werner i Kołodziejczyka stał się dla wielu osób motywacją do zaplanowania własnych podróży.

