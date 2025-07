Anita Werner zaczynała karierę w show-biznesie jako aktorka

Niewiele osób już pamięta, że Anita Werner (47 l.) pierwsze kroki w show-biznesie stawiała jako nastolatka. I to wcale nie w mediach, ale na planach filmowych! Miała zaledwie 17 lat, gdy zagrała główną rolę żeńską w filmie "Słodko gorzki" Władysława Pasikowskiego. Jej aktorski talent można było również podziwiać w filmach "Dzieje mistrza Twardowskiego" i "To my". W 2001 roku wystąpiła w głośnym serialu "Zostać miss", po którym zrezygnowała z aktorstwa.

Karierę w mediach zaczynała od pracy w pierwszej polskiej telewizji sportowej, Wizja Sport. W 2001 roku przeszła do nowopowstałej stacji TVN24, z którą związana jest do dzisiaj. Anita Werner obecnie jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy telewizji TVN. Dziennikarka słynie ze swojego profesjonalizmu i cieszy się ogromnym szacunkiem widzów oraz branży medialnej. Jest laureatką trzech Wiktorów oraz czterech Telekamer.

Anita Werner na zdjęciach sprzed lat. Bardzo się zmieniła?

Anita Werner ceniona również za swój nienaganny styl. Czy to na ekranie, czy branżowych imprezach - zawsze prezentuje się bardzo elegancko. Tak jest od początku jej zawodowej drogi. Dziennikarka podzieliła się niedawno z internautami fotografiami z pierwszych lat swojej dziennikarskiej działalności.

Dawno temu w TVN24. To był 2007 rok, czyli 18 lat temu! Prowadziłam wtedy Poranek TVN24, wstawałam o 4:00 rano, byłam w pracy po 5:00, a potem… serwisy informacyjne, przeglądy prasy, prognozy pogody i rozmowy z gośćmi. Bardzo miło to wspominam - napisała Anita Werner.

Patrząc na opublikowane przez nią zdjęcia trudno uwierzyć, że od ich powstania minęło niemal 20 lat! Wydaje się, że dla Anity Werner czas się zatrzymał. W młodości dziennikarka nosiła nieco inną fryzurę. Dziś kojarzona jest z krótkimi blond włosami. Dawniej nosiła ciemnego boba.

