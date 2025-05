Anita Werner zdawała maturę w 1996 roku. Pochwaliła się zdjęciami z tamtych czasów

Maj to matury, a wraz z ich rozpoczęciem zdjęciem z okresu swojej matury pokazała w sieci Anita Werner. Patrząc na zdjęcie śmiało można stwierdzić, że w oczach młodej Anity było widać chęć podboju świata! Werner urodziła się 28 marca 1978 roku w Łodzi. To właśnie w tym mieście spędziła swoje dzieciństwo i młodość. Tam kształtowały się pierwsze zainteresowania przyszłej dziennikarki. Uczęszczała do lokalnego liceum ogólnokształcącego, gdzie dała się poznać jako uczennica ambitna i zaangażowana w życie szkoły.

Niewiele wiadomo na temat szczegółów jej życia prywatnego z tamtego okresu, jednak z dostępnych informacji wynika, że Anita Werner już w liceum wykazywała zainteresowanie humanistyką, literaturą i historią. Te zainteresowania, w połączeniu z umiejętnością logicznego myślenia i łatwością w formułowaniu myśli, z pewnością miały wpływ na jej późniejszy wybór ścieżki zawodowej.

Warto podkreślić, że młodość Anity Werner w Łodzi ukształtowała jej charakter. To właśnie tam nauczyła się pracowitości, systematyczności i szacunku do wiedzy, cech, które niewątpliwie przyczyniły się do jej sukcesu w późniejszym życiu zawodowym.

Początki kariery w mediach: praca w radiu i pierwsze doświadczenia telewizyjne

Po ukończeniu studiów w Łodzi, ukończyła kulturoznawstwo ze specjalnością filmoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim, Anita Werner próbowała swoich sił w świecie filmu. Mając 17 lat, zagrała rolę żeńską w filmie "Słodko gorzki" Władysława Pasikowskiego. Wystąpiła też w filmach "Dzieje mistrza Twardowskiego" oraz w "To my". Zagrała też w młodzieżowym serialu "Zostać miss", ale z kariery aktorskiej zrezygnowała.

Jako młoda dziewczyna próbowała też sił w modelingu. Rodzice jej ufali i też pozwolili córce na wejście w ten świat. Tak opowiadała o tym w jednym z wywiadów:

- Chcieli zawsze poznać i zaakceptować osoby, które zawodowo zbliżały się do mnie w tym nastoletnim okresie: czy to z agencji modelek, czy z produkcji filmu. Kiedy brałam udział w konkursie dla modelek „The Look of the Year” i miałam wyjechać na eliminacje do innego miasta, jechali ze mną – opowiadała Anita Werner w rozmowie z magazynem „Women’s Health”.

Jednak, gdy jeszcze przed rozpoczęciem studiów Anita chciała zrobić roczną przerwę od nauki, rodzice na to nie pozwolili. Wiedzieli, że edukacja jest ważniejsza: - Wytłumaczyli mi, że modeling to nie jest zajęcie na całe życie, że powinnam to traktować jako przygodę. Przekonali mnie, że naukę warto kontynuować, nie warto robić przerw - mówiła Werner we wspomnianym wywiadzie.

Kolejnym krokiem w jej karierze była praca w mediach. Anita Werner zaczynała od pracy w Wizji Sport. Te pierwsze kroki w telewizji były dla niej dużym wyzwaniem, ale także ogromną szansą na rozwój. Potem trafiła do TVN24, z którym związana jest od początku istnienia stacji.