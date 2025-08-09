Hawaje, bikini i fale! Anita Werner zaskoczyła odważnym hobby

Znana dziennikarka i prezenterka telewizyjna rzadko pozwala sobie na dłuższy odpoczynek, jednak tym razem zrobiła wyjątek. Wraz z partnerem wybrała się w daleką podróż, by naładować baterie po intensywnych miesiącach pracy. Egzotyczny kierunek: Hawaje, okazał się idealnym miejscem, by połączyć relaks z aktywnym spędzaniem czasu. Anita Werner postanowiła nie tylko zwiedzać i korzystać z uroków wyspy, ale także spróbować sportu, o którym od dawna myślała.

Anita Werner szaleje na desce. Boska figura!

Hawaje od lat kojarzone są z rajskimi plażami, turkusową wodą i kulturą surfingu. Nic dziwnego, że to właśnie tutaj Anita Werner postanowiła odbyć swoją pierwszą lekcję tego widowiskowego sportu. Wybrała plażę Waikiki - mekka turystów i amatorów fal, gdzie pod okiem instruktora stawiała swoje pierwsze kroki na desce.

Prezenterka, znana z zamiłowania do aktywności fizycznej, przyznała, że choć początki wymagały pełnego skupienia, szybko poczuła ogromną radość z każdej udanej próby złapania fali. "Raz się żyje!" – napisała w relacji, dodając, że obawiała się, czy polubi surfing, jednak od pierwszych chwil poczuła, że to sport dla niej.

Podczas wyjazdu Anita Werner dzieli się z obserwatorami także innymi momentami z podróży. Na jej profilu pojawiły się zdjęcia z wizyty w ogrodzie botanicznym Ho‘omaluhia, historycznym Pearl Harbor oraz z wejścia na szczyt Diamond Head, skąd rozpościera się zapierający dech widok na wyspę. Jej relacje pokazują, że 47-letnia gwiazda TVN-u potrafi łączyć zwiedzanie, relaks i sportową pasję w idealnych proporcjach.

W opublikowanych kadrach z lekcji surfingu widać prezenterkę w bikini, zdeterminowaną i skupioną na utrzymaniu równowagi. Internauci szybko zasypali ją komplementami, a wielu z nich przyznało, że zainspirowała ich do spróbowania własnych sił na fali. Sama Werner przyznała, że gdyby miała więcej czasu, z chęcią zapisałaby się na kolejne lekcje.

