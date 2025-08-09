Hawaje, bikini i fale! Anita Werner zaskoczyła odważnym hobby

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-08-09 16:23

Anita Werner postanowiła spróbować czegoś zupełnie nowego. Podczas urlopu na malowniczych Hawajach gwiazda "Faktów" TVN po raz pierwszy w życiu stanęła na desce surfingowej. Efektami swojej wodnej przygody podzieliła się z fanami w mediach społecznościowych.

Znana dziennikarka i prezenterka telewizyjna rzadko pozwala sobie na dłuższy odpoczynek, jednak tym razem zrobiła wyjątek. Wraz z partnerem wybrała się w daleką podróż, by naładować baterie po intensywnych miesiącach pracy. Egzotyczny kierunek: Hawaje, okazał się idealnym miejscem, by połączyć relaks z aktywnym spędzaniem czasu. Anita Werner postanowiła nie tylko zwiedzać i korzystać z uroków wyspy, ale także spróbować sportu, o którym od dawna myślała.

Zobacz też: Anita Werner wyleguje się w bikini. Co za widok!

Anita Werner szaleje na desce. Boska figura!

Hawaje od lat kojarzone są z rajskimi plażami, turkusową wodą i kulturą surfingu. Nic dziwnego, że to właśnie tutaj Anita Werner postanowiła odbyć swoją pierwszą lekcję tego widowiskowego sportu. Wybrała plażę Waikiki - mekka turystów i amatorów fal, gdzie pod okiem instruktora stawiała swoje pierwsze kroki na desce.

Prezenterka, znana z zamiłowania do aktywności fizycznej, przyznała, że choć początki wymagały pełnego skupienia, szybko poczuła ogromną radość z każdej udanej próby złapania fali. "Raz się żyje!" – napisała w relacji, dodając, że obawiała się, czy polubi surfing, jednak od pierwszych chwil poczuła, że to sport dla niej.

Zobacz też: Przykre słowa Anity Werner. "Czasami się nie udaje. Czasami tak bywa"

Podczas wyjazdu Anita Werner dzieli się z obserwatorami także innymi momentami z podróży. Na jej profilu pojawiły się zdjęcia z wizyty w ogrodzie botanicznym Ho‘omaluhia, historycznym Pearl Harbor oraz z wejścia na szczyt Diamond Head, skąd rozpościera się zapierający dech widok na wyspę. Jej relacje pokazują, że 47-letnia gwiazda TVN-u potrafi łączyć zwiedzanie, relaks i sportową pasję w idealnych proporcjach.

W opublikowanych kadrach z lekcji surfingu widać prezenterkę w bikini, zdeterminowaną i skupioną na utrzymaniu równowagi. Internauci szybko zasypali ją komplementami, a wielu z nich przyznało, że zainspirowała ich do spróbowania własnych sił na fali. Sama Werner przyznała, że gdyby miała więcej czasu, z chęcią zapisałaby się na kolejne lekcje.

Zobacz też: Anita Werner pokazała zdjęcia sprzed 18 lat! Nic się nie zmieniła?

Zobacz naszą galerię: Hawaje, bikini i fale! Anita Werner zaskoczyła odważnym hobby

Hawaje, bikini i fale! Anita Werner zaskoczyła odważnym hobby
44 zdjęcia
Sonda
Podoba Ci się Anita Werner bez makijażu?
Trzęsienie ziemi w TVN! Odchodzi Agnieszka Woźniak-Starak. Co dalej z "Mam Talent"? SE
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

FAKTY
ANITA WERNER
TVN