Anita Werner wyleguje się w bikini. Co za widok!

Anita Werner jest bez wątpienia jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich dziennikarek. Zdobyła sympatię widzów zwłaszcza dzięki swojej charyzmie i profesjonalizmowi. Przed kamerą czuje się jak ryba w wodzie i zawsze prezentuje się doskonale. Za każdym razem jest elegancko ubrana oraz uczesana. Teraz jednak pokazała się w zupełnie innej odsłonie!

Dziennikarka postanowiła wziąć urlop, a spędza go w niezwykle malowniczych okolicznościach - na Hawajach. Podczas pobytu za granicą Anita Werner i jej partner mieli okazję odwiedzić Ogród Botaniczny Ho'omaluhia, Pearl Harbor oraz wspiąć się na Diamond Head. Para aktywnie spędza czas, poznając różnorodność wyspy. Niestety, ich wczasy zbiegł się z ostrzeżeniem przed tsunami, wydanym po trzęsieniu ziemi w rejonie Kamczatki. Po uspokojeniu się sytuacji, turyści mogli kontynuować wakacje.

Anita Werner w bikini

Anita Werner podzieliła się w mediach społecznościowych wrażeniami z nurkowania z żółwiami. Opisała to doświadczenie jako jedno z najważniejszych w jej życiu, podkreślając piękno natury i spokój oceanu. Zaprezentowała wiele filmków wykonanych pod wodą. Trzeba przyznać, że to niezapomniana przygoda, którą nie każdy może się pochwalić.

- Wciąż nie wierzę w to, co dziś przeżyłam. Ale już wiem, że to jedno z kilku #top spotkań z naturą w moim całym życiu. Na filmach i zdjęciach zabieram Was dziś pod wodę, do świata morskich żółwi, do ich domu. Ocean, cisza, spokój, żółwie. Popływaliśmy dziś trochę razem. A jak ktoś boi się pod wodę, to wystarczy tu stać na plaży, żeby obok nóg przepłynął taki gość w skorupie i wystawił głowę z wody, żeby powiedzieć „aloha” - napisała na Instagramie.

Gwiazda TVN opublikowała również zdjęcie w ciemnoniebieskim bikini, relaksując się na leżaku. Do tego miała rozwiane włosy i okulary w przejrzystych oprawkach. Dzięki temu można zobaczyć, że Anita Werner ma świetną, wysportowaną figurę! Szczególną uwagę zwraca płaski brzuch i niesamowicie długie nogi. W takim stroju nie zboczymy jej w telewizji!

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Anita Werner:

