Nowy sezon „Rancza” w grudniu 2026 roku w TVP

W latach 2006-2016 serial „Ranczo” zapisał się w historii rodzimej telewizji jako jeden z największych przebojów. Za reżyserię odpowiadał Wojciech Adamczyk, a historia przybyłej ze Stanów Zjednoczonych Lucy oraz mieszkańców podlaskich Wilkowyj regularnie przyciągała przed telewizory wielomilionową publiczność.

O kultowym statusie tego dzieła zadecydowały wybitne role takich aktorów jak Cezary Żak, Artur Barciś czy Ilona Ostrowska. Widzowie docenili również błyskotliwy dowcip oraz niezwykle trafną satyrę wymierzoną w polską politykę i codzienność.

Teraz, dokładnie po dziesięciu latach przerwy, słynna produkcja doczeka się kontynuacji, która ma zamknąć otwarte dotąd wątki z Wilkowyj. Nowa, 11. odsłona nosi tytuł „Ranczo. Zemsta wiedźm”, a jej telewizyjną premierę na antenie TVP zaplanowano na grudzień 2026 roku.

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Marta Chodorowska o kulisach serialu „Ranczo. Zemsta wiedźm”

Ogromną popularność dzięki roli Klaudii w „Ranczu” zdobyła Marta Chodorowska, której bohaterka w nadchodzących odcinkach pojawi się już jako matka i żona. W rozmowie z serwisem VOX FM aktorka opowiedziała o tym, czy towarzyszył jej strach przed powrotem na plan oraz czego widzowie mogą spodziewać się po „Zemście Wiedźm”.

- Bałam się, zanim się za to zabraliśmy. A teraz już się nie boję, bo przeczytałam ten scenariusz. Jestem dobrej myśli. Wydaje mi się, że ludzie odnajdą tam stare „Ranczo”. Wydaje mi się, że wykonaliśmy kawał dobrej roboty i nie mam się czego wstydzić. Uważam, że to nie jest takie do końca odgrzewanie kotleta, ponieważ to jest scenariusz Andrzeja Grembowicza z dialogami Andrzeja Grembowicza, czyli Bruttera. Przyjechał do nas montażysta któregoś dnia na plan – montażysta, który też montował poprzednie odcinki, poprzednie serie – i powiedział, że miał wielką przyjemność zmontowania tego nowego serialu, bo tak sam powiedział, cytuję, że zachowaliśmy klimat starego „Rancza”. I to, jak on to powiedział, to mi spadł kamień z serca, bo myślałam sobie: „Uff, udało się, to znaczy, że się udało”. Więc teraz już się nie boję. Oczywiście znajdą się krytycy, ale to, Boże drogi, jak człowiek chce się przyczepić do czegoś, to zawsze się przyczepi i pewnie znajdą się tacy, którym się to nie będzie podobało. No i trudno, to bardzo mi przykro. No niestety, można po prostu tego nie oglądać. Jest takie cudowne urządzenie jak pilot. Można wyłączyć - powiedziała Chodorowska.

Marta Chodorowska reaguje na krytykę fanów „Rancza”

Wielbiciele produkcji od dłuższego czasu dzielili się swoimi obawami, narzekając między innymi na nową postać graną przez Daniela Olbrychskiego oraz spekulując o rzekomym użyciu sztucznej inteligencji do odtworzenia roli Królikowskiego, na co ostatecznie twórcy się nie zdecydowali. Prawdziwą burzę wywołała jednak publikacja zwiastuna i wyciek scenariusza, co doprowadziło do podziału wśród internautów i masowych ataków w komentarzach na obsadę oraz reżysera Wojtka Adamczyka, dlatego Marta Chodorowska w wywiadzie dla VOX FM postanowiła uspokoić nastroje.

- Uważam, że akurat pierwszy odcinek jest świetny, więc myślę, że dojdzie chociaż do drugiego. Nie wiem, no oczywiście to nie jest to samo „Ranczo” i to się nie ma co oszukiwać. No nie cofniemy się w czasie. Wszyscy jesteśmy już starsi. Inaczej się to trochę kręci. Jest inny operator. Chociaż, no bo nie ma już z nami Włodka Głodka niestety. Odszedł od nas. Natomiast i mam nadzieję, że trzyma tam za nas kciuki patrząc z jakiejś chmurki na nas. Ale operatorem jest Łukasz Łasica, który we wcześniejszych seriach był przez wiele lat szwenkierem tego serialu. Więc zna ten serial bardzo dobrze. Zna nas wszystkich. Więc wydaje mi się, że też jakoś w obrazku oddał klimat dawnego „Rancza”. No wszystko się zmieniło. Chociażby to, że dom wójta nam wyremontowano, więc ten dom wygląda zupełnie inaczej. No teraz wygląda jak po prostu prawdziwy dom prezydenta.