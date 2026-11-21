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The Voice of Poland 17 - pierwszy odcinek live
W pierwszym odcinku na żywo 17. edycji "The Voice of Poland" (14 listopada 2026 roku) 16 uczestników walczyło o awans do ćwierćfinału. Z każdej z czterech drużyn dalej przeszły dwie osoby z największą liczbą głosów SMS od widzów oraz jedna wskazana przez trenera, natomiast czwarta żegnała się z programem. I tak z programem pożegnali się:
- Asia AZZJA Mądry
- Beniamin Nowakowski
- Dominika Siwek
- Amelia Wróblewska
The Voice of Poland 17 - kto awansował do półfinału? Podjęto ważne decyzje
W ćwierćfinale drużyny zaprezentowały repertuar związany z musicalami. Zobaczyliśmy następujących muzyków z drużyn:
Drużyna Michała Szpaka
- Amelia Mitoraj
- Iga Posta
- Kuba Adamus
Drużyna Tomsona i Barona
- Zosia Kosińska
- Anna Nguyen
- Kacper Bator
Drużyna Edyty Bartosiewicz
- Jarosław Weber
- Roksana Walczak
- Pamela Matyska
Drużyna Kuby Badacha
- Kinga Wylęgły
- Sandra Rusin
- Karolina Łopuch
Gośćmi specjalnymi byli Marek Piekarczyk i Natasza Urbańska.
Jak rozłożyły się głosy w ćwierćfinale? Oto wyniki
Drużyna Michała Szpaka
- Amelia Mitoraj - półfinał dzięki głosom widzów
- Kuba Adamus - półfinał dzięki trenerowi
- Iga Posta - ODPADŁA
Drużyna Tomsona i Barona
- Zosia Kosińska - półfinał dzięki głosom widzów
- Anna Nguyen - półfinał dzięki trenerowi
- Kacper Bator - ODPADŁ
Drużyna Edyty Bartosiewicz
- Jarosław Weber - półfinał dzięki głosom widzów
- Pamela Matyska - półfinał dzięki trenerowi
- Roksana Walczak - ODPADŁA
Drużyna Kuby Badacha
- Kinga Wylęgły - półfinał dzięki głosom widzów
- Sandra Rusin - półfinał dzięki trenerowi
- Karolina Łopuch - ODPADŁA