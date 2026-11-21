The Voice of Poland 17 - pierwszy odcinek live

W pierwszym odcinku na żywo 17. edycji "The Voice of Poland" (14 listopada 2026 roku) 16 uczestników walczyło o awans do ćwierćfinału. Z każdej z czterech drużyn dalej przeszły dwie osoby z największą liczbą głosów SMS od widzów oraz jedna wskazana przez trenera, natomiast czwarta żegnała się z programem. I tak z programem pożegnali się:

Asia AZZJA Mądry

Beniamin Nowakowski

Dominika Siwek

Amelia Wróblewska

The Voice of Poland 17 - kto awansował do półfinału? Podjęto ważne decyzje

W ćwierćfinale drużyny zaprezentowały repertuar związany z musicalami. Zobaczyliśmy następujących muzyków z drużyn:

Drużyna Michała Szpaka

Amelia Mitoraj

Iga Posta

Kuba Adamus

Drużyna Tomsona i Barona

Zosia Kosińska

Anna Nguyen

Kacper Bator

Drużyna Edyty Bartosiewicz

Jarosław Weber

Roksana Walczak

Pamela Matyska

Drużyna Kuby Badacha

Kinga Wylęgły

Sandra Rusin

Karolina Łopuch

Gośćmi specjalnymi byli Marek Piekarczyk i Natasza Urbańska.

Edyta Bartosiewicz o swojej misji w "The Voice od Poland". Dlaczego nie poszłaby do innego programu?

Jak rozłożyły się głosy w ćwierćfinale? Oto wyniki

Drużyna Michała Szpaka

Amelia Mitoraj - półfinał dzięki głosom widzów

Kuba Adamus - półfinał dzięki trenerowi

Iga Posta - ODPADŁA

Drużyna Tomsona i Barona

Zosia Kosińska - półfinał dzięki głosom widzów

Anna Nguyen - półfinał dzięki trenerowi

Kacper Bator - ODPADŁ

Drużyna Edyty Bartosiewicz

Jarosław Weber - półfinał dzięki głosom widzów

Pamela Matyska - półfinał dzięki trenerowi

Roksana Walczak - ODPADŁA

Drużyna Kuby Badacha

Kinga Wylęgły - półfinał dzięki głosom widzów

Sandra Rusin - półfinał dzięki trenerowi

Karolina Łopuch - ODPADŁA